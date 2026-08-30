Marcelo Gallardo, a un paso de convertirse en el nuevo técnico de Ecuador

La llegada de Marcelo Gallardo a la Selección de Ecuador estaría prácticamente definida.

Al entrenador argentino de 50 años solo le faltaría firmar el contrato para asumir el mando de la Tricolor, un acuerdo que podría concretarse al inicio de esta semana.

Gallardo asumiría el reto con Ecuador

Según personas cercanas al entorno del entrenador, Gallardo y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) ya tienen encaminada su vinculación.

El argentino asumiría el equipo después de la salida de Sebastián Beccacece, quien dejó el cargo tras el Mundial 2026.

El nuevo proceso apunta a preparar a la Selección para sus próximos compromisos internacionales. Gallardo, conocido como ‘El Muñeco’, no cuenta con experiencia previa dirigiendo selecciones nacionales

.Su exitoso paso por River Plate

Aunque nunca ha dirigido a una selección, Gallardo construyó una carrera destacada al frente de River Plate.

Durante su etapa en el club argentino consiguió títulos nacionales e internacionales y se convirtió en uno de los entrenadores más reconocidos de Sudamérica.

Con River ganó dos Copas Libertadores, en 2015 y 2018, además de una Copa Sudamericana en 2014. También conquistó tres Recopas Sudamericanas, en 2015, 2016 y 2019.

El desafío después del Mundial 2026

La FEF habría elegido a Gallardo para iniciar una nueva etapa después de un Mundial 2026 que no cumplió con las expectativas de la afición ecuatoriana bajo el mando de Sebastián Beccacece.

Beccacece dejó el cargo después de la eliminación de Ecuador ante México. La Tricolor perdió 2-0 el 30 de junio, resultado que marcó el final del proceso del técnico argentino.

Corea del Sur sería su primer partido

Si se concreta su llegada, Gallardo tendría su estreno con Ecuador ante Corea del Sur.

El partido amistoso está programado para el jueves 24 de septiembre en el Suwon World Cup Stadium, conocido como Big Bird Stadium.

Ese encuentro marcaría el inicio de una nueva etapa para la Selección ecuatoriana, con Gallardo al frente de un plantel que buscará continuar su preparación para los próximos desafíos internacionales.