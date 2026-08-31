¿Cuándo asumiría Marcelo Gallardo como nuevo técnico de la Selección de Ecuador? 

La Federación Ecuatoriana de Fútbol concretó la llegada de Marcelo Gallardo como nuevo estratega de la Selección Mayor de Ecuador. El estratega argentino toma las riendas del combinado nacional tras la salida de Sebastián Beccacece, con el objetivo de consolidar una idea de juego competitiva y liderar el proceso deportivo rumbo a los próximos desafíos internacionales.

El entrenador, de 50 años, llega respaldado por una trayectoria de alto impacto en el fútbol sudamericano, destacando su ciclo histórico al mando de River Plate, donde conquistó múltiples títulos nacionales e internacionales. La dirigencia de la FEF apostó por su perfil debido a su capacidad de gestión en planteles de alta exigencia, su propuesta táctica intensa y el desarrollo de jóvenes talentos.

El cuerpo técnico encabezado por el 'Muñeco' tiene previsto arribar a la Casa de la Selección en Quito durante los primeros días de septiembre. Esto aunque la FEF no ha confirmado ningún dato oficial. Según el plan, de inmediato, Gallardo comenzarán los trabajos de campo, la planificación logística y las evaluaciones individuales para definir la primera convocatoria oficial de futbolistas que militan en el balompié local e internacional.

El estreno de Gallardo en el banquillo tricolor se dará oficialmente durante la fecha FIFA del mes de septiembre en la gira por territorio asiático. Su primer examen al mando del equipo será ante la selección de Corea del Sur en el Suwon World Cup Stadium, encuentro programado para el 24 de septiembre.

Posteriormente, el seleccionado ecuatoriano completará su periplo internacional enfrentando a Japón el 1 de octubre en la ciudad de Yokohama. Ambos compromisos servirán como termómetro inicial para ajustar el esquema táctico y comenzar la transición hacia la identidad futbolística que el estratega busca implantar en el plantel.

La llegada del técnico argentino ha generado altas expectativas entre la hinchada y los medios de comunicación en el país. El proyecto deportivo busca afianzar a Ecuador en los puestos estelares del continente, combinando la jerarquía de los jugadores consolidados en Europa con la proyección del talento joven emergente.