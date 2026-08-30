Millonarios de la Libertadores 2026: Palmeiras y Flamengo lideran los cuartos de final

El defensa paraguayo #15 del Palmeiras, Gustavo Gómez, celebra tras anotar el gol inicial durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Cerro Porteño de Paraguay

Palmeiras y Flamengo se consolidan como las plantillas más poderosas y cotizadas del continente sudamericano de cara a la definición de la Copa Libertadores 2026. Ambos serán rivales de los clubes ecuatorianos clasificados a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

La gigantesca brecha presupuestaria entre el balompié brasileño y el resto de la región vuelve a ser el factor determinante en las instancias decisivas del torneo continental. Con nóminas de nivel internacional, ambos clubes brasileros asumen la obligación absoluta de meterse entre los cuatro mejores equipos de América.

El Palmeiras encabeza el listado de las cotizaciones más altas de la competición, superando la barrera de los 230 millones de euros en valor de mercado total. El conjunto dirigido estratégicamente por Abel Ferreira ha construido una estructura sumamente competitiva que combina experiencia continental con jóvenes talentos de proyección europea. Su gran referente ofensivo, el delantero Vitor Roque, abandera una nómina repleta de alternativas tácticas en cada una de sus líneas.

Comparativa Económica: Palmeiras vs Flamengo - Copa Libertadores 2026 Copa Libertadores 2026 Palmeiras vs. Flamengo Valor de Mercado y Costo Total de la Plantilla Comparativa Financiera Completa Métrica Financiera SE Palmeiras 🇧🇷 CR Flamengo 🇧🇷 Valor de Mercado (€) € 232,48 M € 217,95 M Valor de Mercado (USD) ~ $ 255,0 Millones ~ $ 240,0 Millones Costo Invertido en Fichajes (€) € 142,50 M € 178,20 M Costo Invertido en Fichajes (USD) ~ $ 156,0 Millones ~ $ 195,5 Millones Fichaje Más Costoso Histórico Vitor Roque (€ 25,5 M) Lucas Paquetá (€ 42,0 M) Jugador con Mayor Valor Vitor Roque (€ 38 M) Lucas Paquetá (€ 32 M)

Por su parte, el Flamengo no se queda atrás en la carrera económica tras registrar un valor de plantilla cercano a los 218 millones de euros. La dirigencia del club carioca mantiene su política de repatriar figuras consagradas desde el fútbol de Europa, encabezando este ambicioso proyecto con la adquisición de mediocampistas como Lucas Paquetá.

La profundidad de su banquillo convierte al cuadro de Río de Janeiro en una máquina ofensiva temible para cualquier rival del torneo.

Los dos gigantes del Brasileirão se preparan para disputar la ronda de cuartos de final durante el mes de septiembre, aunque no se cruzarán en una llave directa. El cuadro albiverde iniciará su serie en condición de local frente a Liga de Quito, mientras que el Mengão deberá viajar a territorio ecuatoriano para medir fuerzas ante el aguerrido Independiente del Valle en el primer capítulo del emparejamiento.

El delantero del Flamengo, Samuel Lino (n.º 16, a la izquierda), celebra junto a sus compañeros tras marcar el segundo gol de su equipo durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores entre los equipos brasileños Flamengo y Cruzeiro, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, el 19 de agosto de 2026. AFP

La presencia de dos conjuntos ecuatorianos como LDU Quito e Independiente del Valle representa el contrapeso táctico frente al poderío financiero de las escuadras paulista y carioca. A pesar de contar con presupuestos significativamente menores, los equipos de la LigaPro confían en la fortaleza de la altitud y en la eficacia organizativa para contrarrestar la jerarquía individual que ostentan Palmeiras y Flamengo en el papel.

El desenlace de los cuartos de final medirá si los millones de euros invertidos en contrataciones por Palmeiras y Flamengo se traducen en un boleto directo hacia las semifinales. Los aficionados de todo el continente aguardan dos series de infarto donde la billetera, la estrategia en los banquillos y la garra dentro del campo dictaminarán a los dueños de la gloria continental.