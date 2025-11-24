¿Por qué Lionel Messi está tan triste por el fallecimiento del argentino Omar Souto?

El fallecimiento de Omar Souto a los 73 años, ocurrido el domingo 23 de noviembre de 2025, ha dejado un vacío en el fútbol argentino, especialmente en Lionel Messi, quien expresó su dolor a través de un emotivo mensaje en redes sociales.

Souto, gerente de Selecciones Nacionales de la AFA durante más de 30 años, fue una figura esencial en la organización y logística de la Albiceleste, pero su impacto trasciende lo administrativo al haber sido fundamental en la incorporación de Messi a la selección.

Messi, visiblemente afectado, escribió: “Siempre estuviste presente y fuiste la persona que abrió el camino para que la AFA se fijara en mí. Un ser humano enorme, imposible de olvidar para todos los que tuvimos el privilegio de pasar por la Selección. Tu huella queda para siempre. Nunca te vamos a olvidar, Omar. Que descanses en paz”.

Estas palabras reflejan la gratitud del astro hacia Souto, quien en 2003, por encargo de Hugo Tocalli, contactó a la familia Messi para asegurar que el joven talento, entonces en el Barcelona, eligiera la camiseta argentina en lugar de España.

Ese primer paso, logrado tras una búsqueda en guías telefónicas para localizar a Jorge Messi, marcó el inicio de una carrera legendaria.