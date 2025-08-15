Gabriela Vargas gana medalla de plata en los Juegos Mundiales de Chengdú 2025

Gabriela Vargas logró su tercera medalla en los Juegos Mundiales Chengdú 2025. En la jornada del viernes 15 de agosto, la patinadora ecuatoriana consiguió la medalla de plata en la exigente prueba Elimination Race, de 10.000 metros.

De esta forma, l multicampeona mundial, orgullo nacional, logró tres medallas en la competencia en China. Durante la semana también conquistó preseas de oro y bronce, cerrando una gran actuación.

En su última prueba, Vargas protagonizó un final intenso con la colombiana Gabriela Rueda. En total, la ecuatoriana completó siete medallas en su historial en los Juegos Mundiales de patinaje de velocidad.

Vargas cronometró 16:47.438 para quedarse con el segundo lugar en la clasificación general. De esta forma alcanzó la tercera medalla en los Juegos 2025. En tanto, según informó el Comité Olímpico Ecuatoriano, María Loreto Arias terminó quinta en la prueba de Sprint 1.000 metros.