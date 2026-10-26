Luis de la Fuente, mejor entrenador de la temporada en ceremonia del Balón de Oro 2026

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, pronuncia un discurso tras ganar el premio al entrenador del año en categoría masculina.

Campeón del mundo con España, Luis de la Fuente fue designado este lunes mejor entrenador de la temporada 2025/2026 durante la ceremonia del Balón de Oro que se celebra en Londres.

El DT de la Roja se impuso a otros timoneles españoles como Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (PSG) y Unai Emery (Aston Villa), además del belga del Bayern Munich, Vincent Kompany.

"El trabajo en equipo nos hace invencibles. Es un gran honor", dijo De la Fuente, de 65 años, tras recoger el premio en una gala en Londres.

Recientemente amplió su contrato hasta 2032, con vistas a las dos próximas Eurocopas (2028 y 2032) y al Mundial 2030, organizado en su mayoría por España junto a Portugal y Marruecos.

El premio al mejor entrenador de equipo femenino fue para Pere Romeu, técnico español del FC Barcelona, equipo con el que conquistó la Liga de Campeones de Europa femenina.

"Podemos estar superorgullosos por este premio, muy contento por todo el equipo, por todas las futbolistas, por todo el staff, porque creo que hicimos las cosas muy bien la temporada pasada", dijo Romeu a la AFP nada más recoger el premio.

El catalán, de 32 años, tomó las riendas del equipo en julio de 2024 tras la marcha de Jonatan Giráldez, de quien era uno de sus ayudantes. Con él, el club blaugrana logró un póker que incluye la liga, la copa y la Supercopa de España, y la Liga de Campeones de Europa.