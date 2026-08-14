Independiente del Valle vence a Delfín y sigue firme en el liderato

Jugadores de Independiente del Valle festejan la victoria ante Delfín en la fecha 25 de la LigaPro.

Independiente del Valle volvió a ganar en la LigaPro. Este viernes 14 de agosto de 2026, los rayados derrotaron 3-2 a Delfín por la fecha 25 del campeonato y sumaron su décima victoria consecutiva.

El equipo dirigido por Joaquín Papa se adelantó a los 14 minutos, con un gol de Hugo Quintana. A los 23', un autogol en la portería de Delfín amplió la ventaja para los locales.

Delfín reaccionó antes del descanso con un gol de Franco Ayunta que llegó a los 45 minutos. Sin embargo, el festejo de los cetáceos no terminaba y Carlos González anotó en los minutos adicionales, (45+4).

Con el marcador 3-1 los equipos se fueron a los camerinos.

En el segundo tiempo, el cuadro manabita volvió a acercarse en el marcador. Jefferson Arce anotó a los 67 minutos y puso el 3-2 definitivo.

Con este resultado, Independiente del Valle llegó a 64 puntos y se mantiene como líder absoluto del torneo, mientras Delfín continúa en la parte baja de la clasificación, con 24 unidades.

La victoria también acerca a los rayados a un registro histórico: están a un triunfo de igualar las 11 victorias consecutivas de El Nacional en 1976, la mejor racha en la historia del campeonato ecuatoriano.