Jordy Caicedo brilla en Huracán: el gran presente del delantero ecuatoriano en Argentina

El polémico festejo de Jordy Caicedo en un partido de la Liga Argentina

Jordy Caicedo atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera profesional en el fútbol argentino. Tras su llegada a Club Atlético Huracán a comienzos de la temporada 2026 en calidad de préstamo, el atacante ecuatoriano se adaptó de forma inmediata al exigente ritmo de la Liga Profesional.

La potencia física, capacidad de desmarque y contundencia en el área rival lo transformaron rápidamente en la principal referencia ofensiva del equipo dirigido por el cuerpo técnico de Parque Patricios.

Las estadísticas del artillero tricolor reflejan con claridad su impacto inmediato en el ataque del "Globo". A lo largo del semestre, Caicedo registra una cuota goleadora sobresaliente, sumando 11 anotaciones en 21 compromisos oficiales entre el torneo local y las fases decisivas de copas nacionales.

Esta eficacia lo sitúa entre los delanteros más productivos del certamen argentino, consolidándolo como una pieza indispensable en la estructura táctica y en la generación de juego del plantel.

El hito más recordado de su campaña se produjo en el Clásico Porteño frente a San Lorenzo. Durante el esperado choque en el Estadio Pedro Bidegain, el ariete tricolor firmó una actuación memorable al convertir un doblete definitivo para sellar el triunfo 2-0 a favor de Huracán.

Las anotaciones rompieron una extensa racha de más de dos décadas sin victorias visitantes para el conjunto "quemero" en el Nuevo Gasómetro, un hito histórico que lo catapultó definitivamente como referente de la hinchada.

El notable nivel exhibido por Caicedo impulsó a la dirigencia de Huracán a buscar su continuidad permanente. La secretaría técnica de la institución confirmó de forma pública el enorme entusiasmo de la directiva y el cuerpo técnico con el rendimiento del jugador ecuatoriano.

Frente a esta situación, la entidad de Parque Patricios ya analiza activar la opción de compra acordada en el contrato de cesión para adquirir la totalidad de sus derechos deportivos antes de la finalización del año.

El extraordinario momento de Jordy Caicedo en el fútbol internacional representa además una excelente noticia para la Selección de Ecuador. De cara a los próximos compromisos internacionales de la Tri en las Eliminatorias Sudamericanas, la continuidad y efectividad que demuestra semana a semana en una liga de alta exigencia competitiva le otorgan argumentos de peso para consolidarse en las convocatorias del combinado nacional.