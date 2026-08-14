Gran debut del ecuatoriano Alberto Campo con Racing en el torneo Clausura
El ecuatoriano de 19 años debutó este viernes 14 de agosto en la primera división del fútbol argentino con la camiseta de Racing Club.
El ecuatoriano Alberto Campo en su debut con Racing en el torneo argentino.
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Actualizada:
14 ago 2026 - 22:45
¡Tremendo debut! El ecuatoriano Alberto Campo saltó a la cancha para defender los colores de Racing Club la noche de este viernes 14 de agosto de 2026.
El joven tricolor entró a los 61 minutos, cuando 'La Academia' ya perdía 0-1 ante Banfield, en la jornada 5 del Torneo Clausura. Sin embargo, lo que jugó Campo sorprendió a todos en el Cilindro.
Durante los minutos de su debut, el ecuatoriano supo enfrentar muy bien a sus adversarios. A los 65 minutos llegó con el balón por el costado izquierdo de la cancha, lo dominó, esquivó al rival y lanzó un centro que estuvo cerca de terminar en gol.
Trece minutos después, el joven de 19 años se lució en el costado derecho. Recibió un pase dentro del área y lo supo cuidar tan bien que pese a que la presión del rival lo empujó hacia el lateral, el saque fue para Racing.
La actuación del ecuatoriano despertó la atención de todos y los comentarios positivos empezaron a llover al término del encuentro.
Hinchas de 'La Academia' y usuarios en redes reconocieron el talento del tricolor y hay quienes incluso piden que sea titular en los próximos partidos.
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