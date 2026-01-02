Jeremy Arévalo deja el Racing de España y ficha por el Sttutgart de la Bundesliga alemana

Jeremy Arévalo (centro) durante la firma de su contrato como jugador del Sttugart de Alemania. El delantero ecuatoriano llega procedente del Racing de Santander.

El delantero ecuatoriano Jeremy Arévalo es el nuevo atacante del Sttutgart de la Bundesliga alemana. En la jornada del viernes 2 de enero del 2025, el elenco germano anunció el acuerdo que se extenderá hasta la temporada 2031.

El directivo Fabián Wohglemuth declaró a los medios oficiales del Sttutgart: "Estamos encantados de que Jeremy lleve nuestra camiseta en el futuro. Ya posee muchas cualidades que un delantero necesita.

El dirigente agregó: "ha demostrado (Arévalo) sus cualidades en Santander. Al mismo tiempo, sigue siendo joven y seguimos viendo mucho potencial en él y queremos que lo siga desarrollando".

Por su parte, el futbolista ecuatoriano, que ya debutó en la Selección mayor, en el partido amistoso ante Canadá, en noviembre del 2025, expresó su ilusión por estar en el elenco de la Bundesliga.

Tengo muchas ganas de conocer a mis nuevos compañeros y completar las primeras sesiones de entrenamiento. Quiero ayudar al equipo y que podamos tener éxito" Jeremy Arévalo/ delantero ecuatoriano del Sttutgart

Arévalo, de 20 años, tiene nacionalidad española-ecuatoriana. Decidió jugar por la Tri mayor y busca una oportunidad para ir al Mundial VFB

El club alemán pagó la cláusula de rescisión de USD 7 millones al Racing de España para poder contar con el futbolista ecuatoriano.