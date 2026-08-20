Ecuatorianos en la Premier League: Quiénes son y en qué equipos jugarán esta temporada

Piero Hincapié en un partido con el Arsenal siendo parte de la plantilla titular.

La Premier League se viste de tricolor con la presencia de cinco futbolistas ecuatorianos, siendo este uno de los mejores momentos del balompié nacional.

Esta temporada Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Nilson Angulo, Malcom Dacosta y Óscar Zambrano estarán presentes en la liga más competitiva y vista del mundo.

La presencia de los jugadores ecuatorianos genera expectativas para la temporada que iniciará este viernes 21 de agosto de 2026, con el partido entre Arsenal y el recién ascendido Coventry City en el Emirates Stadium.

Moisés Caicedo – Chelsea FC

Moisés Caicedo va por su quinta temporada en la Premier League. Es considerado uno de los mediocampistas defensivos más cotizados del fútbol a nivel mundial.

El tricolor llegó al balompié británico a comienzos de 2021 cuando firmó por el Brighton & Hove Albion, club en el que estuvo durante dos temporadas y media acumulando más de 50 partidos oficiales antes de dar el gran salto al Chelsea.

Para agosto de 2023, su traspaso a los ‘blues’ marcó un hito histórico para el deporte ecuatoriano.

‘Niño Moi’ llega a esta temporada en el pico más alto de rendimiento y madurez futbolística. El central ecuatoriano se ha apropiado como el motor de la recuperación y la distribución de juego en el esquema del equipo londinense. Además, en algunas ocasiones ha portado el título y cinta de capitán.

Piero Hincapié – Arsenal

Piero Hincapié va por su segunda temporada en la Premier League, afianzándose como uno de los defensas centrales titulares de los ‘gunners’.

El ecuatoriano llegó a Londres a mediados de 2025 tras ser cedido por el Bayer Leverkusen con una cláusula de compra que el Arsenal hizo efectiva tras su primer año.

Hincapié disputó cerca de 40 partidos, 2 700 minutos de juego, en su campaña de estreno, convirtiéndose en una pieza clave del esquema de Mikel Arteta gracias a su salida limpia de balón y contundencia defensiva.

Malcom Dacosta - AFC Bournemouth

Malcom Dacosta debutará con el primer equipo del AFC Bournemouth, perfilándose como unos de los canteranos con mayor proyección.

El mediocampista de 18 años lleva un recorrido de casi ocho años dentro de la institución 'Cherry', a la que se incorporó en la categoría Sub-11 y da su salto al equipo titular a finales de 2025 tras sus brillantes actuaciones en la reserva.

El tricolor firmó su contrato a largo plazo tras ser galardonado con el premio a Mejor Jugador de la Academia. Dacosta realizó la pretemporada con el primer equipo y registró su primer gol en los amistosos internacionales del club.

Nilson Angulo – Sunderland

Nilson Angulo jugará su primera temporada completa en la Premier League. El atacante ecuatoriano llegó a Inglaterra en febrero de 2026 al fichar por el Sunderland, luego de tres temporadas exitosas en el Anderlecht de Bélgica.

Angulo firmó un contrato a largo plazo hasta junio de 2030 con los 'Black Cats', tomando el dorsal número 10 desde su debut oficial en la liga británica.

En su primer semestre de adaptación al fútbol inglés estuvo marcado por molestias físicas que limitaron su continuidad. El jugador ecuatoriano de 23 años busca consolidarse en el once titular y consolidarse como un elemento clave en el ataque del club.

Óscar Zambrano – Hull City

Óscar Zambrano debutará en la Premier League con 22 años. Estuvo en un ciclo de preparación durante la campaña 2024/2025, esto tras ser cedido desde Liga de Quito.

Zambrano disputó ocho compromisos en el Championship. Luego estuvo un periodo en el NK Maribor, equipo esloveno, donde sumó minutos y recuperó ritmo de competencia antes de su traspaso definitivo a Inglaterra.

El ecuatoriano llega a esta temporada con un contrato hasta 2030, lo que garantiza su presencia en el fútbol inglés. Realizó la pretemporada con el plantel estelar y busca afianzarse como parte de la escuadra defensiva.