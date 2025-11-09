Marruecos derrota 16-0 a Nueva Caledonia y registra la mayor goleada en un Mundial FIFA

La selección de Marruecos Sub-17 ganó a Nueva Caledonia en la Copa del Mundo en Catar

La selección de Marruecos Sub-17 ganó 16-0 a Nueva Caledonia en la Copa del Mundo de la categoría que se disputa en Catar y consiguió la mayor goleada registrada en mundiales FIFA de cualquier categoría y género.

El cuadro africano superó el 13-0 de España a Nueva Zelanda en el Mundial sub-17 de Egipto 1997 para cerrar su fase de grupos con una goleada que no le sirvió para alcanzar de forma matemática la siguiente ronda.

Las expulsiones por roja directa en los minutos 22 y 31 de Typhan Dreuko y de Jean Canehjmez, respectivamente, influyeron en el resultado final.

Cuando Canehjmez abandonó el terreno de juego, Marruecos ganaba 3-0. En media hora Nueva Caledonia encajó ese número de goles y en los 60 minutos siguientes recibió otros 13 tantos.

Los jugadores del combinado marroquí se repartieron los goles de la siguiente forma: Oualid Ibn Salah, Abdelali Daoudi, Ziyad Baha, Nahel Haddani, Abdellah Ouazane e Ismail El Aoud, firmaron un doblete; y Bilal Soukrat, Ilyas Hidaoui, Zakari El Khalfioui y Steevy Andrew, completaron, con un tanto cada uno, un marcador histórico.