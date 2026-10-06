Messi, Doctor Honoris Causa: la UBA distingue el legado del capitán de Argentina

La Universidad de Buenos Aires (UBA) otorgó el título de Doctor Honoris Causa a Lionel Messi, un reconocimiento inédito que resalta no solo su inconmensurable trayectoria deportiva, sino también los valores de perseverancia, humildad y compromiso que ha transmitido a lo largo de su carrera.

La resolución, aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de la casa de altos estudios, destaca al capitán argentino como una figura emblemática que trasciende el marco estrictamente futbolístico para convertirse en un referente cultural e identitario a nivel global.

El acto formal de entrega de la medalla y el diploma correspondiente tuvo lugar en el predio que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) posee en Ezeiza.

En una ceremonia sobria y emotiva, autoridades del rectorado de la UBA, junto a directivos de la casa madre del fútbol argentino, formalizaron la distinción académica ante la presencia del propio futbolista, familiares y miembros del cuerpo técnico del conjunto nacional.

“Es un honor poder decir que soy DOCTOR HONORÍFICO” Messi luego de recibir la distinción “Doctor Honoris Causa”, por parte de la UBA. https://t.co/WcTwWIzzJ3 — Messismo (@Messismo10) October 6, 2026

Durante el encuentro, las autoridades universitarias argumentaron que la distinción responde al impacto social transformador que Messi ha ejercido en la sociedad argentina e internacional.

La resolución oficial remarcó su conducta ejemplar dentro y fuera del campo de juego, su espíritu de superación constante ante las adversidades deportivamente vividas y su aporte sostenido a causas sociales a través de proyectos filantrópicos orientados a la salud y la educación infantil.

Por su parte, el astro rosarino expresó su profundo agradecimiento a la UBA, una de las instituciones educativas públicas más prestigiosas de América Latina.

#SelecciónMayor El capitán argentino Leo Messi recibió hoy el título “Doctor Honoris Causa” de la Universidad de Buenos Aires. ¡Felicitaciones, leyenda! 🩵🤍🩵 https://t.co/6CursdqtNC — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 6, 2026

La entrega del Doctorado Honoris Causa se enmarca en un contexto de altísima carga emotiva para el entorno deportivo nacional.

La ceremonia se desarrolló en la antesala inmediata del encuentro de homenaje y despedida programado para el capitán con la camiseta albiceleste, un evento que marca el cierre de una etapa histórica para el fútbol mundial y consolida la vigencia de su legado en la memoria colectiva del país.

Con esta distinción, la Universidad de Buenos Aires suma el nombre de Lionel Messi a una selecta nómina de personalidades de la cultura, la ciencia y la política internacional reconocidas por la institución.

El nombramiento sella un hito más en la carrera del astro argentino, vinculando de manera definitiva su excelencia profesional con el máximo reconocimiento que puede conferir la academia pública argentina.