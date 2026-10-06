Los títulos y récords de Messi con la Selección Argentina: el legado de una leyenda del fútbol

El delantero argentino Lionel Messi (n.º 10) sostiene el Balón de Oro al mejor jugador mientras besa el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA durante la ceremonia de premiación.

Lionel Messi redefinió la historia de la Selección Argentina al transformarse en el líder absoluto del ciclo más laureado de la era moderna del fútbol.

Tras años de finales esquivas y cuestionamientos infundados, el astro rosarino encabezó una reconstrucción histórica que llevó a la Albiceleste a coronarse campeona del mundo y del continente.

Su recorrido con la camiseta nacional no solo está marcado por trofeos dorados, sino por una constancia competitiva que rompió prácticamente todos los registros estadísticos del fútbol sudamericano e internacional.

En la categoría absoluta, Messi ostenta cuatro títulos mayores que marcan el punto más alto de su carrera: la Copa América 2021 ganada en Brasil, la Finalissima 2022 ante Italia en Wembley, la histórica Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y la Copa América 2024 disputada en Estados Unidos.

A estas conquistas se suman los dos galardones obtenidos en su etapa juvenil, cuando alzó la Copa Mundial Sub-20 de Países Bajos 2005 y se adjudicó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Este palmarés lo consagra como el futbolista más ganador en la historia del combinado argentino.

Títulos de Lionel Messi con la Selección Argentina Palmarés de Lionel Messi Títulos oficiales conquistados con la Selección Argentina Selección Mayor 4 Títulos Torneo Año Sede / Rival en la Final 🏆 Copa Mundial de la FIFA 2022 Qatar (vs. Francia) 🏆 Copa América 2024 Estados Unidos (vs. Colombia) 🏆 Finalissima (CONMEBOL-UEFA) 2022 Inglaterra (vs. Italia) 🏆 Copa América 2021 Brasil (vs. Brasil) Selecciones Juveniles 2 Títulos Torneo Año Categoría / Detalle 🥇 Medalla de Oro Olímpica 2008 Sub-23 (JJOO Beijing 2008) 🏆 Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2005 Sub-20 (Países Bajos 2005)

A nivel individual, los números de Messi con la camiseta albiceleste reflejan una hegemonía sin precedentes. Es el jugador con más presencias en la historia de la selección, habiendo superado la barrera de los 200 partidos disputados, y sostiene el récord absoluto como máximo goleador histórico del equipo con más de 120 anotaciones.

Además, su capacidad de elaboración lo sitúa como el máximo asistidor histórico del seleccionado y el principal artillero de las Eliminatorias Sudamericanas de la CONMEBOL, superando a leyendas continentales en una de las fases clasificatorias más exigentes del planeta.

Su huella en la Copa Mundial de la FIFA trasciende las fronteras locales para ubicarse en la cima global. Messi es el futbolista con mayor cantidad de partidos jugados en la historia de los Mundiales y el único jugador que ha sido distinguido en dos ocasiones con el Balón de Oro al mejor futbolista del torneo, galardones recibidos en Brasil 2014 y Qatar 2022.

Asimismo, en la gesta de Qatar se convirtió en el primer y único atleta en convertir goles en todas las etapas eliminatorias de una misma edición: fase de grupos, octavos de final, cuartos de final, semifinales y la gran final.

Six #FIFAWorldCup appearances. One legend. 🇦🇷 https://t.co/VhjiY02jtK — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 6, 2026

El legado de Lionel Messi en la Selección Argentina va más allá de la acumulación de trofeos y marcas numéricas. Su trayectoria representa un viaje de resiliencia, sentido de pertenencia y liderazgo futbolístico que devolvió a la Albiceleste a la cúspide del deporte mundial.

Al combinar la gloria colectiva de seis títulos oficiales con la posesión de casi la totalidad de las marcas individuales del equipo nacional, el capitán argentino dejó una vara estadística y un impacto cultural que perdurarán por generaciones.