Así se jugarán las Semifinales de la Copa Libertadores Femenina

Cruzeiro es uno de los equipos finalistas que busca un pase a la gran final de la Copa Libertadores Femenina.

Corinthians, Independiente Santa Fe, Cruzeiro y Olimpia mantienen vivo el sueño de conquistar el título continental en la Copa Libertadores Femenina 2026.

Solo dos de ellos avanzarán a la gran final que se jugará el sábado 31 de octubre. En tanto que las semifinales se jugarán el miércoles 28 de octubre, a partido único.

Corinthians buscará prolongar su dominio en la competición, mientras que Santa Fe, Cruzeiro y Olimpia intentarán dar un nuevo paso hacia la conquista de América.

Corinthians vs. Independiente Santa Fe

El vigente campeón llega a las Semifinales después de golear 5-0 a Independiente del Valle, con dos tantos de Vic Albuquerque, dos de Gabi Zanotti y uno de Duda Sampaio.

El conjunto brasileño ganó sus cuatro partidos en la presente edición y extendió su invicto en la competición a 22 encuentros.

Enfrente estará Independiente Santa Fe, protagonista de una de las clasificaciones más emocionantes de los Cuartos de Final. El equipo colombiano perdía 2-0 ante Palmeiras, pero consiguió igualar 2-2 con goles de Mariana Zamorano y Juana Ortegón, este último sobre el cierre del encuentro.

En la definición por penales se impuso 3-2 y consiguió su clasificación.

Será el segundo enfrentamiento entre ambos en esta edición. En la Fase de Grupos, Corinthians se impuso por 5-1 después de comenzar en desventaja. Santa Fe buscará cambiar la historia y alcanzar una nueva final continental.

Este partido se jugará el miércoles 28 de octubre a las 15:00 (hora de Ecuador), en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en el norte de Quito.

Cruzeiro vs. Olimpia

Cruzeiro continúa con su campaña perfecta en su primera participación en la Copa Libertadores Femenina. El conjunto brasileño ganó sus tres encuentros de la Fase de Grupos y, en los Cuartos de Final, derrotó 3-0 a Libertad con goles de Vanessinha, Leticia Alves y Byanca Brasil.

El equipo brasileño buscará llegar a la final, pero primero deberá superar a Olimpia, que consiguió su clasificación con un triunfo agónico ante Deportivo Cali.

Ambos equipos ya se enfrentaron durante la Fase de Grupos, cuando Cruzeiro se impuso por 3-0. Ahora volverán a encontrarse, esta vez en un partido eliminatorio que definirá al segundo finalista de la edición 2026.

El encuentro está programado para el miércoles 28 de octubre, a las 19:00 (hora de Ecuador), en el estadio Rodrigo Paz Delgado.