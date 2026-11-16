Nike reemplazará a Adidas como proveedor del balón de la Champions League desde 2027

Un cambio histórico se prepara en el fútbol europeo. Nike reemplazará a Adidas como proveedor oficial del balón de la UEFA Champions League a partir de la temporada 2027-2028, según confirmó este lunes 16 de noviembre de 2026 la UEFA.

El acuerdo tendrá una duración de cuatro temporadas, hasta 2031, y no se limitará a la máxima competición europea. Nike también fabricará los balones oficiales de la Europa League, Conference League, Supercopa de Europa, UEFA Youth League y Champions League de fútbol sala.

La decisión pone fin a una relación que comenzó en 2001, cuando Adidas introdujo el famoso balón con estrellas, un diseño que se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de la Champions League. La final de 2027 será la última que se dispute con un balón de la marca alemana.

Para Nike, este acuerdo representa su regreso a la Champions después de más de dos décadas. La compañía estadounidense ya había sido proveedora del balón del torneo entre 1997 y 2001, antes de que Adidas asumiera ese lugar.

La UEFA todavía no ha presentado el diseño de los nuevos balones ni ha confirmado si se mantendrá el tradicional patrón de estrellas. Los detalles se darán a conocer posteriormente.

Con este movimiento, Nike asumirá por primera vez el suministro de los balones de las tres principales competiciones masculinas de clubes de la UEFA, marcando una nueva etapa comercial y visual en el fútbol europeo.