La Selección de Ecuador ganó a Costa Rica en Quito y se prepara para enfrentar a Bolivia en Guayaquil

La Selección de Ecuador, dirigida por el argentino Marcelo Gallardo, jugará ante Bolivia este martes 17 de noviembre de 2026, en Guayaquil. Será el último partido amistoso del año.

El partido de La Tri ante Bolivia está previsto para las 18:30 en el estadio Monumental. Teleamazonas ha preparado una previa desde las 17:30, con toda la información y los detalles de este encuentro que será transmitido en vivo, en señal abierta para todo el país.

Para este encuentro es posible que Gallardo mantenga la alineación con la que venció a Costa Rica el viernes en el estadio Olímpico Atahualpa.

No obstante, se prevé que el entrenador realice algunas varientes para permitir que otros jugadores sumen minutos.

Posible alineación de La Tri

En el arco Hernán Galíndez; en la defensa Angelo Preciado, Willian Pacho, Jackson Porozo, Piero Hincapié; en el mediocampo Moisés Caicedo, Pedro Vite; por los extremos John Yeboah, Nilson Angulo, Keny Arroyo y en la delantera Jordy Caicedo.