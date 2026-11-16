Entrenamiento de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, previo a la fecha FIFA.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) confirmó oficialmente que los jugadores Gonzalo Plata y Denil Castillo no formarán parte de la plantilla para el compromiso amistoso frente a Bolivia.

Ambos futbolistas abandonaron la concentración de la selección nacional y quedaron completamente descartados por el cuerpo técnico para este encuentro internacional.

En el caso del atacante Gonzalo Plata, el organismo rector del balompié ecuatoriano precisó en su comunicado que su salida responde exclusivamente a motivos personales.

La institución evitó brindar detalles adicionales sobre la situación familiar o privada del extremo, limitándose a ratificar la autorización para que dejara el campamento de La Tri de manera inmediata.

Por su parte, la ausencia de Denil Castillo obedece a razones estrictamente médicas derivadas de un inconveniente físico previo.

El mediocampista arrastraba una lesión en el tobillo que sufrió durante una de las sesiones de entrenamiento, molestia que le impidió trabajar a la par de sus compañeros durante la concentración.

A pesar de haber permanecido bajo observación constante y cumplir con rutinas diferenciadas de rehabilitación junto al departamento médico de la selección, Castillo no alcanzó la plenitud física necesaria.

Ante la falta de una recuperación óptima a tiempo para el compromiso, se determinó su desafectación definitiva para evitar el riesgo de agravar su dolencia.

Tras oficializarse ambas desvinculaciones, tanto Plata como Castillo recibieron la liberación correspondiente y emprenderán el retorno inmediato a sus respectivos clubes en el exterior.

Allí continuarán con sus actividades habituales o, en el caso del volante central, proseguirán con su proceso de recuperación bajo la supervisión de su equipo.

Con estas dos sensibles bajas confirmadas, el cuerpo técnico de la selección de Ecuador deberá reestructurar sus variantes ofensivas y en la zona medular de cara al duelo comprobatorio contra el combinado boliviano, ajustando su esquema táctico con el resto de futbolistas disponibles en la convocatoria.