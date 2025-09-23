Francia iguala a Argentina como los países que tienen más jugadores con Balón de Oro

Ousmane Dembélé muestra orgulloso el trofeo del Balón de Oro 2025. Superó al futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal.

Ousmane Dembélé se convirtió en el Balón de Oro 2025. El delantero francés del PSG fue escogido como el Mejor de la Temporada, por encima de Lamine Yamal del FC Barcelona. Es el sexto jugador francés en ganar la distinción.

Francia igualó a Argentina en cantidad de trofeos (ocho) de Balón de Oro ganadas por sus futbolistas. En el caso de los europeos, con seis futbolistas: Raymond Kopa, Michel Platiní (3), Jean Pierre Papin, Zinedine Zidane,Karim Benzema y Ousmane Dembélé. En Argentina, los ocho trofeos son de Lionel Messi.

Alemania aparece con siete Balones de Oro. Cinco jugadores lo ganaron: Gerd Muller, Franz Beckenbauer (2), Karl Heinz Rummenigge (2), Lothar Matheus y Mathias Sammer.

Ousmane Dembélé hizo una temporada fantástica con el PSG. @ballondor

Países Bajos tiene siete Balones de Oro con tres jugadores: el mítico Johan Cruyff (3), Marco Van Basten (3) y Ruud Gullit.

Portugal también tiene siete trofeos: Cristiano Ronaldo aporta con cinco. Luis Figo y Eusebio completan los ganadores.

Cristiano Ronaldo exhibió sus cinco Balones de Oro mientras aún jugaba en el Real Madrid. PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Italia tiene cinco jugadores ganadores: Omar Sívori, Gianni Rivera, Paolo Rossi, Roberto Baggio y el defensa central Fabio Cannavaro.