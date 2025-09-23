Francia iguala a Argentina como los países que tienen más jugadores con Balón de Oro
Ousmane Dembélé se sumó al Olimpo del fútbol al ganar el Balón de Oro 2025. ¿Qué países han colocado a jugadores como los mejores?
Ousmane Dembélé muestra orgulloso el trofeo del Balón de Oro 2025. Superó al futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal.
@ballondor
Compartir
Actualizada:
23 sep 2025 - 10:55
Ousmane Dembélé se convirtió en el Balón de Oro 2025. El delantero francés del PSG fue escogido como el Mejor de la Temporada, por encima de Lamine Yamal del FC Barcelona. Es el sexto jugador francés en ganar la distinción.
Francia igualó a Argentina en cantidad de trofeos (ocho) de Balón de Oro ganadas por sus futbolistas. En el caso de los europeos, con seis futbolistas: Raymond Kopa, Michel Platiní (3), Jean Pierre Papin, Zinedine Zidane,Karim Benzema y Ousmane Dembélé. En Argentina, los ocho trofeos son de Lionel Messi.
Alemania aparece con siete Balones de Oro. Cinco jugadores lo ganaron: Gerd Muller, Franz Beckenbauer (2), Karl Heinz Rummenigge (2), Lothar Matheus y Mathias Sammer.
Países Bajos tiene siete Balones de Oro con tres jugadores: el mítico Johan Cruyff (3), Marco Van Basten (3) y Ruud Gullit.
Portugal también tiene siete trofeos: Cristiano Ronaldo aporta con cinco. Luis Figo y Eusebio completan los ganadores.
Italia tiene cinco jugadores ganadores: Omar Sívori, Gianni Rivera, Paolo Rossi, Roberto Baggio y el defensa central Fabio Cannavaro.
Compartir