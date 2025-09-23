El Nacional vs. Mushuc Runa y Técnico vs. Liga de Quito en la cancha de Teleamazonas

Técnico Universitario busca la victoria para escapar de la zona del descenso. Se enfrentará con Liga de Quito, en la cancha de Teleamazonas.

El Nacional vs. Mushuc Runa y Técnico Universitario vs. Liga de Quito, en la cancha de Teleamazonas. La fecha 30 del Campeonato ecuatoriano tendrá dos partidos que se mirarán por esta señal. Fútbol para todos, en señal abierta.

El sábado 27 de septiembre, El Nacional recibirá a Mushuc Runa. Teleamazonas transmitirá el compromiso, desde las 16:15. Los criollos ocupan el puesto 11 del torneo con 34 unidades, mientras que Mushuc Runa está en el lugar 16 con 24.

Los criollos jugarán el hexagonal de la mitad de la tabla. Este espacio concede la clasificación a la Copa Sudamericana. Mushuc Runa jugará el cuadrangular para no descender. Los del 'Ponchito' son el peor equipo de la temporada.

El Nacional cayó 4-0 ante Emelec, en la fecha 29, en el estadio Capwell, mostrando una imagen debilitada. Los criollos han recibido 41 anotaciones en 29 partidos de una campaña, marcada por la irregularidad y los líos económicos.

Los criollos perdieron 4-0 ante Emelec, en la jornada 29 del torneo. El partido se jugó en el estadio Capwell. API

En el otro partido que se mirará por Teleamazonas, el Técnico Universitario quiere escapar de la zona del descenso. Tiene 28 puntos y una victoria ante la 'U' podría acercarlo al objetivo. Pero no solo basta con ganar: también se necesita que Delfín, que visita a IDV, no sume puntos y se quede con 30 unidades.