El ABC del Once Caldas vs. IDV por cuartos de final de la Sudamericana: fecha, horario

Jordy Alcívar (derecha), de Independiente del Valle, pelea con un jugador de Once Caldas, durante el partido jugado el miércoles 17 de septiembre del 2025, en el estadio de IDV.

Once Caldas vs. Independiente del Valle, el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana se jugará el miércoles 24 de septiembre del 2025. El partido se iniciará a las 19:30 en el estadio Palo Grande de Manizales.

Los colombianos llevan la gran ventaja en la serie. En el cotejo de ida, disputado el miércoles 17 de septiembre, el campeón de la Libertadores en el 2004, venció por 2-0 a los 'rayados', con dos tantos del experimentado Dayro Moreno.

¿Qué necesita el Independiente de Valle para acceder a las semifinales? Los dirigidos por Javier Rabanal precisan ganar en Manizales por 2-0 para llevar la definición a los penales. Si se imponen por tres tantos de diferencia o más accederán directamente a la siguiente instancia.

Independiente del Valle llega al partido, luego de haber igualado 2-2 con Mushuc Runa, en la fecha 29 del Campeonato ecuatoriano. El elenco azul y negro aseguró su primer lugar en el torneo con 63 puntos, 10 más que Barcelona, su escolta.

En Manizales, reina el optimismo. Once Caldas solo necesita un empate o incluso perder por un gol de diferencia para lograr su clasificación a las semifinales. El equipo lleva cinco victorias al hilo: dos en la serie ante San Antonio de Bulo Bulo; dos más ante Huracán y uno ante Independiente del Valle.

¿Quién será el árbitro del partido Once Caldas vs. Independiente del Valle? el argentino Maximiliano Nicolás Ramírez. Él estará acompañado por los asistentes Maximiliano del Yesso y Pablo González. Silvio Trucco será el juez VAR.

¿Dónde ver el partido entre Once Caldas vs. Independiente del Valle? En Ecuador se puede ver en ESPN y además en DSports y DGO.