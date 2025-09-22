Cinco partidos con horario unificado: así se jugará la fecha 30 del Campeonato Nacional

Delfín (azul) y Técnico Universitario (blanco y rojo) son dos de los equipos que pugnan por no entrar en el cuadrangular del descenso. El 'Rodillo' recibirá a Liga de Quito.

La fecha 30 del Campeonato ecuatoriano tendrá cinco partidos que se jugarán en simultáneo, en la jornada del domingo 28 de septiembre. En los partidos está en juego la clasificación al hexagonal final que definirá al campeón y el cuadrangular que mandará a dos equipos al descenso.

Liga Pro determinó el lunes 22 de septiembre que los juegos Libertad vs. Vinotinto; Universidad Católica vs. Deportivo Cuenca; Orense vs. Emelec; Independiente del Valle vs. Delfín y Técnico Universitario vs. Liga de Quito, se jueguen a las 16:00 del domingo 28 de septiembre.

Libertad, Universidad Católica, Deportivo Cuenca y Orense pugnan por alcanzar uno de los tres cupos que quedan para el hexagonal final para definir al campeón. A la instancia ya están clasificados IDV, Barcelona y Liga de Quito.

En cambio, Vinotinto, Delfín y Técnico Universitario buscan escapar de los últimos lugares y así evadir el cuadrangular final. En esta instancia dos equipos descenderán a la Serie B.

Delfín está en el puesto 12 de la tabla con 30 unidades. Técnico Universitario está en el lugar 13, con 28 puntos. Le sigue Vinotinto, con 27, en el puesto 14. Ya están confirmados en el cuadrangular Manta (26 unidades) y Mushuc Runa (24).