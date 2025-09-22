Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Cinco partidos con horario unificado: así se jugará la fecha 30 del Campeonato Nacional

El domingo 28 habrá cinco cotejos a las 16:00. Está en juego la lucha  por entrar al hexagonal final y el cuadrangular del descenso

Delfín (azul) y Técnico Universitario (blanco y rojo) son dos de los equipos que pugnan por no entrar en el cuadrangular del descenso. El 'Rodillo' recibirá a Liga de Quito.

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

22 sep 2025 - 13:44

La fecha 30 del Campeonato ecuatoriano tendrá cinco partidos que se jugarán en simultáneo, en la jornada del domingo 28 de septiembre. En los partidos está en juego la clasificación al hexagonal final que definirá al campeón y el cuadrangular que mandará a dos equipos al descenso

Liga Pro determinó el lunes 22 de septiembre que los juegos Libertad vs. Vinotinto; Universidad Católica vs. Deportivo Cuenca; Orense vs. Emelec; Independiente del Valle vs. Delfín y Técnico Universitario vs. Liga de Quito, se jueguen a las 16:00 del domingo 28 de septiembre. 

Libertad, Universidad Católica, Deportivo Cuenca y Orense pugnan por alcanzar uno de los tres cupos que quedan para el hexagonal final para definir al campeón. A la instancia ya están clasificados  IDV, Barcelona y Liga de Quito. 

En cambio, Vinotinto, Delfín y Técnico Universitario buscan escapar de los últimos lugares y así evadir el cuadrangular final. En esta instancia dos equipos descenderán a la Serie B.  

Delfín está en el puesto 12 de la tabla con 30 unidades. Técnico Universitario está en el lugar 13, con 28 puntos. Le sigue Vinotinto, con 27, en el puesto 14. Ya están confirmados en el cuadrangular Manta (26 unidades) y Mushuc Runa (24). 

