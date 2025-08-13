¡PSG CAMPEÓN! Willian Pacho celebra su quinto título: la Supercopa Europea 2025

El PSG y su once inicial para el partido de la Supercopa Europea ante Tottenham, en Italia.

PSG se convirtió en el campeón de la Supercopa Europea 2025. El cuadro de París venció por penales al Tottenham, en un partido jugado el 13 de agosto del 2025, en el estadio Friuli, en Udine, Italia. El partido terminó 2-2 en los 90 minutos.

Micky van de Ven, a los 39 minutos y Christian Romero, a los 48' pusieron en ventaja a los 'Spurs'. Al final del partido, el coreano Lee Kang Ing anotó el descuento y luego Goncalo Ramos puso el 2-2.

Willian Pacho fue titular en el elenco parisino y tuvo un partido sobrio. La celebración en Italia constituye su quinto título con el cuadro de PSG, en un año de prestaciones deportivas.

Antes, con PSG, el defensor ecuatoriano ganó Ligue 1, Supercopa, Copa de Francia y Champions League

Pacho, quien volvía tras su expulsión en los cuartos de final del Mundial de Clubes, en julio, recibió una tarjeta amarilla. Ocurrió en el minuto 58, cuando sujetó a un adversario que escapaba de su marca.

El domingo 17 de agosto, PSG debutará en la Liga francesa, torneo del que es su campeón vigente. El elenco de Luis Enrique jugará contra el Nantes, como visitante. El partido se jugará a las 13:45 de Ecuador.