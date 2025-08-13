Gonzalo Plata es titular en el Flamengo vs. Internacional por octavos de final de la Copa

El ecuatoriano Gonzalo Plata fue titular con el Flamengo en el partido ante el Bayern Múnich, en el Mundial de Clubes disputado en julio en Estados Unidos.

Gonzalo Plata es jugador estelar en el poderoso Flamengo, que en la jornada del 13 de agosto del 2025, se enfrentará con Internacional, en la llave brasileña de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El partido se jugará desde las 19:30 de Ecuador. En Internacional, el capitán de la Tricolor, Énner Valencia, está en la nómina de convocados, aunque su titularidad no está asegurada. No así, la de Plata, desequilibrante en el esquema del entrenador y exjugador de Atlético de Madrid, Filippe Luis.

Flamengo armó un poderoso equipo para lograr levantar la Copa Libertadores 2025. El cuadro carioca fichó a los brasileños Emerson Royal, del Milan; Samuel Lino y Saúl Ñíguez llegaron de España para reforzar su mediocampo y defensa.

Tanto el español como su última adquisición, el colombiano Jorge Carrascal, podrían estar en el once titular del Flamengo este miércoles 13 para reemplazar al artillero Giorgian de Arrascaeta, que quedó fuera de los convocados para cumplir con una fecha de suspensión.

El Inter, por su lado, eligió robustecer su aspecto defensivo, y compró al uruguayo Alan Rodríguez, de Argentinos Juniors, que ya fue titular en el último partido del Brasileirão, y al brasileño Richard Coelho, que estaba en el Alanyaspor turco.