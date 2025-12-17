PSG derrota a Flamengo y logra la Copa Intercontinental; sexto título para Willian Pacho

Willian Pacho fue un bastión en la defensa del PSG, en la final de la Copa Intercontinental ante Flamengo

PSG se proclamó campeón de la Copa Intercontinental. Willian Pacho, baluarte en la defensa, consigue su sexto título con el cuadro parisino, en apenas un año y medio defendiendo su camiseta.

El elenco europeo venció por penales a Flamengo, campeón de la Copa Libertadores. En el cuadro de Rio de Janeiro, el delantero ecuatoriano Gonzalo Plata fue titular y solo fue reemplazado en el tiempo adicional.

El partido fue intenso. Khvicha Kvaratskhelia marcó para el PSG y en el segundo tiempo, Jorginho empató para el Flamengo. Luego, el partido se definió por penales. Desde 1966, Ecuador no tenía un campeón de la Copa Intercontinental: el único fue Alberto Spencer, delantero del Peñarol.