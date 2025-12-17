Los jugadores de Barcelona se paralizaron por la falta de pago de sus salarios mensuales
El equipo denuncia la falta de pagos durante cuatro meses. Dicen que incluso hay abonos pendientes de salarios de la temporada 2024.
Xavier Arreaga es uno de los capitanes de Barcelona. El equipo no se entrenó por la falta de pagos de sus sueldos.
17 dic 2025 - 13:08
Los jugadores de Barcelona decidieron no entrenarse en la jornada del 17 de diciembre del 2025. Mediante un comunicado, los futbolistas hicieron un llamado a la dirigencia para que se cancelen los cuatro meses de sueldos que les adeudan.
De acuerdo con los futbolistas, se han hecho muchos ofrecimientos para pagar la deuda, sin que ninguno se haya concretado.
"Hemos recibido muchas fechas de pago. La más reciente fue el 15 de diciembre, nuevamenteComunicado de los jugadores de Barcelona
Los futbolistas comunicaron que han decidido no entrenarse hasta que se "regularicen los pagos pendientes". "Es una medida justa ante una institución que exige, pero que no está cumpliendo con nuestros derechos básicos".
De acuerdo con los futbolistas, se estudia la posibilidad de no presentarse a jugar el partido de fin de semana ante Independiente del Valle, que determinará si Barcelona termina en segundo lugar y accede a fase de grupos de la Libertadores.
