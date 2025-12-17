Los jugadores de Barcelona se paralizaron por la falta de pago de sus salarios mensuales

Xavier Arreaga es uno de los capitanes de Barcelona. El equipo no se entrenó por la falta de pagos de sus sueldos.

Los jugadores de Barcelona decidieron no entrenarse en la jornada del 17 de diciembre del 2025. Mediante un comunicado, los futbolistas hicieron un llamado a la dirigencia para que se cancelen los cuatro meses de sueldos que les adeudan.

De acuerdo con los futbolistas, se han hecho muchos ofrecimientos para pagar la deuda, sin que ninguno se haya concretado.

"Hemos recibido muchas fechas de pago. La más reciente fue el 15 de diciembre, nuevamente Comunicado de los jugadores de Barcelona

Los jugadores de Barcelona celebran un gol ante Orense, por el torneo ecuatoriano. @BarcelonaSC

Los futbolistas comunicaron que han decidido no entrenarse hasta que se "regularicen los pagos pendientes". "Es una medida justa ante una institución que exige, pero que no está cumpliendo con nuestros derechos básicos".

Este es el comunicado público de los jugadores de Barcelona. Teleamazonas

De acuerdo con los futbolistas, se estudia la posibilidad de no presentarse a jugar el partido de fin de semana ante Independiente del Valle, que determinará si Barcelona termina en segundo lugar y accede a fase de grupos de la Libertadores.