El PSG con Willian Pacho va por todo: nueva temporada, la misma ambición 

Vigente quíntuple campeón de Francia, el París Saint-Germain arranca de nuevo la temporada de Ligue 1 como absoluto favorito pero vuelve a clavar su mirada en Europa, donde buscará una tercera Champions.

Poca ilusión se respira en el resto de estadios de Francia antes del inicio del campeonato 2026-2027, un título que parece reservado al todopoderoso PSG, que reina desde la llegada del fondo soberano catarí QSI al equipo de la capital en 2011.

Desde entonces, el PSG ha ganado 11 de los 14 títulos de Ligue 1, una hegemonía que, por el momento, nada indica que vaya a terminar pronto.

El club parisino conserva a los mejores jugadores del país, como el Balón de Oro 2025 Ousmane Dembélé, el desbordante Khvicha Kvaratskhelia o el joven Désiré Doué. Un talento guiado en el banquillo por Luis Enrique, entrenador en la cima de su carrera y que tiene el mismo hambre de victoria que sus jugadores.

El armario de trofeos del PSG se ha abierto ya este verano boreal para guardar la Supercopa de Europa, conquistada contra el Aston Villa (2-1) la semana pasada, durante el primer partido oficial de la temporada.

"Tenemos hambre, tenemos ganas. Los títulos son oportunidades que tomar. Cada vez quiero ganar más, creo que los otros jugadores también son así", afirmó el capitán Marquinhos antes de ese partido.

"Nada es fácil"

Pero la vitrina se cerró antes de lo esperado, ya que el PSG contaba con añadir también el Trofeo de Campeones (Supercopa de Francia) pero cayó 1-0 contra el Lens, pese a haber jugado en superioridad numérica casi todo el encuentro.

Una derrota que sirve de recordatorio de que en el fútbol nada está ganado hasta que el árbitro pita el final.

"Cuando arranca la temporada todo el mundo dice que el campeonato es fácil. Nada es fácil, no recuerdo ningún campeonato francés fácil, al menos en los últimos tres años", valoró Luis Enrique tras la derrota.

"Hemos jugado dos partidos oficiales esta temporada. Queremos mejorar", avisó.

El asturiano busca una "condición física, técnica y táctica" idónea con la que estar de nuevo "habituados a jugar cada tres días".

Porque de nuevo el PSG tendrá un calendario cargado: además de la Ligue 1 y la Liga de Campeones, objetivos primordiales, los parisinos disputarán la Copa de Francia y la Copa Intercontinental de la FIFA, con ambición por ganarlos todos.

Cambios en el plantel

Pero el Santo Grial sigue siendo la Liga de Campeones, con la posibilidad de cosechar un tercer trofeo consecutivo para inscribirse aún más en la historia de la mayor competición europea de clubes.

"Todo el mundo piensa que podemos ganar pero eso es la teoría. Ahora hace falta mostrar sobre el campo que tenemos el nivel", advierte Luis Enrique.

"En la historia es complicado tener un equipo que gane siempre, nosotros intentamos estar ahí, igualándonos a ese tipo de equipo".

Para lograr ese objetivo, el PSG ha conservado sus piezas clave pero ha cambiado el fondo de armario, fichando a Maghnes Akliouche (Mónaco), Ferran Torres (FC Barcelona), Mika Godts (Ajax) o Lucas Digne (Aston Villa).

También ha habido salidas. Gonçalo Ramos (AC Milan), Randal Kolo Muani (Juventus) y Lee Kang-in (Atlético de Madrid) han abandonado París, mientras Ibrahim Mbaye y Bradley Barcola son pretendidos por el Liverpool.