Salto histórico a la élite virtual: Willian Pacho brilla con 89 de media en el EA Sports FC 27

El gran momento futbolístico que atraviesa Willian Pacho trasciende las canchas y se refleja en el mundo de los videojuegos. En la revelación oficial de las valoraciones de EA Sports FC 27, el defensor ecuatoriano del PSG logró un hito histórico al posicionarse entre los mejores jugadores del título, alcanzando una calificación de 89.

Pacho comparte esta destacada puntuación de 89 con figuras de talla mundial de la talla de Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Bruno Fernandes y su compañero de club Khvicha Kvaratskhelia, metiéndose de lleno en el selecto grupo de estrellas de la simulación deportiva.

Atributos de un central de categoría mundial

Dentro de sus estadísticas oficiales en el juego, destacan notablemente sus apartados defensivos y físicos:

Defensa: 90

90 Físico: 86

Ritmo: 80

Regate: 65

Pase: 63

Tiro: 34

Con este reconocimiento, el defensa ecuatoriano ratifica su jerarquía internacional y se afianza como uno de los zagueros más codiciados y sólidos tanto en la realidad como en el terreno de los videojuegos.