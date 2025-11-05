¿Qué es la pubalgia? La lesión que dejó fuera de las canchas a Lamine Yamal y Mastantuono
La pubalgia afecta a jóvenes jugadores como Lamine Yamal, Franco Mastantuono y Nico Williams. Conoce qué es, síntomas y tratamiento.
Losfutbolistas Lamine Yamal, Franco Mastantuono y Nico Williams atraviesan un periodo de recuperación por pubalgia, una lesión que compromete los aductores.
Teleamazonas
Compartir
Actualizada:
05 nov 2025 - 12:59
La pubalgia, también conocida como 'hernia del deportista', se ha convertido en la pesadilla de varias jóvenes estrellas del fútbol europeo.
Lamine Yamal (FC Barcelona), Franco Mastantuono (Real Madrid) y Nico Williams (Athletic Club) han presentado molestias que los dejaron fuera de las canchas, generando preocupación en sus clubes y selecciones.
¿Qué es la pubalgia?
La pubalgia es una lesión causada por la inflamación de los músculos, tendones o ligamentos situados en la zona del pubis. Es frecuente en futbolistas debido a movimientos repetitivos de giro, sprint, cambios de ritmo y golpeo del balón.
Los síntomas incluyen:
- Dolor agudo en la ingle o bajo vientre.
- Molestias al correr, patear o girar el cuerpo.
- En etapas avanzadas, el dolor puede aparecer incluso al caminar o toser
¿Cómo afecta a estos futbolistas?
Lamine Yamal, una de las promesas del FC Barcelona, presenta sobrecarga en la zona púbica por la acumulación de partidos a corta edad.
Franco Mastantuono, mediocampista del Real Madrid, sufre dolores persistentes que obligaron al cuerpo técnico a frenarlo para evitar una lesión mayor.
Nico Williams, figura ofensiva del Athletic Club y la Selección de España, también se ha visto limitado por molestias en el aductor y la inserción pubiana, típicas de esta lesión.
Aunque ninguno presenta una rotura severa, los tres futbolistas están en fases de prevención o recuperación para evitar que la pubalgia se vuelva crónica.
Tratamiento y tiempo de recuperación
El tratamiento de la pubalgia depende del grado de la lesión, pero generalmente incluye:
- Reposo deportivo parcial o total (2 a 6 semanas).
- Fisioterapia, masajes descontracturantes y fortalecimiento del core y aductores.
- Antiinflamatorios y crioterapia para controlar el dolor.
En casos graves o crónicos, puede requerirse cirugía, con recuperaciones de 2 a 3 meses.
En jugadores jóvenes como Yamal, Mastantuono y Williams, los médicos buscan evitar el quirófano con descanso, fortalecimiento muscular y reducción de cargas físicas.
El regreso de los futbolistas dependerá del dolor y la respuesta a los trabajos de rehabilitación, ya que una recaída puede prolongar la recuperación o transformarse en lesión crónica.
Compartir