¿Qué es la pubalgia? La lesión que dejó fuera de las canchas a Lamine Yamal y Mastantuono

Losfutbolistas Lamine Yamal, Franco Mastantuono y Nico Williams atraviesan un periodo de recuperación por pubalgia, una lesión que compromete los aductores.

La pubalgia, también conocida como 'hernia del deportista', se ha convertido en la pesadilla de varias jóvenes estrellas del fútbol europeo.

Lamine Yamal (FC Barcelona), Franco Mastantuono (Real Madrid) y Nico Williams (Athletic Club) han presentado molestias que los dejaron fuera de las canchas, generando preocupación en sus clubes y selecciones.

¿Qué es la pubalgia?

La pubalgia es una lesión causada por la inflamación de los músculos, tendones o ligamentos situados en la zona del pubis. Es frecuente en futbolistas debido a movimientos repetitivos de giro, sprint, cambios de ritmo y golpeo del balón.

Los síntomas incluyen:

Dolor agudo en la ingle o bajo vientre.

Molestias al correr, patear o girar el cuerpo.

En etapas avanzadas, el dolor puede aparecer incluso al caminar o toser

¿Cómo afecta a estos futbolistas?

Lamine Yamal, una de las promesas del FC Barcelona, presenta sobrecarga en la zona púbica por la acumulación de partidos a corta edad.

Franco Mastantuono, mediocampista del Real Madrid, sufre dolores persistentes que obligaron al cuerpo técnico a frenarlo para evitar una lesión mayor.

Nico Williams, figura ofensiva del Athletic Club y la Selección de España, también se ha visto limitado por molestias en el aductor y la inserción pubiana, típicas de esta lesión.

Aunque ninguno presenta una rotura severa, los tres futbolistas están en fases de prevención o recuperación para evitar que la pubalgia se vuelva crónica.

Tratamiento y tiempo de recuperación

El tratamiento de la pubalgia depende del grado de la lesión, pero generalmente incluye:

Reposo deportivo parcial o total (2 a 6 semanas).

Fisioterapia, masajes descontracturantes y fortalecimiento del core y aductores.

Antiinflamatorios y crioterapia para controlar el dolor.

En casos graves o crónicos, puede requerirse cirugía, con recuperaciones de 2 a 3 meses.

En jugadores jóvenes como Yamal, Mastantuono y Williams, los médicos buscan evitar el quirófano con descanso, fortalecimiento muscular y reducción de cargas físicas.

El regreso de los futbolistas dependerá del dolor y la respuesta a los trabajos de rehabilitación, ya que una recaída puede prolongar la recuperación o transformarse en lesión crónica.