Aucas hace respetar la localía y vence a Guayaquil City en Chillogallo por LigaPro

07 de julio del 2026 Encuentro entre Aucas vs Guayaquil City por LigaEcuabet en el estadio Gonzalo Pozo. API/HENRY LAPO

Aucas consiguió una victoria clave al imponerse por 1-0 ante Guayaquil City en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, en un encuentro correspondiente a la fecha 17 de la LigaPro este martes 7 de julio del 2026 en el regreso al torneo local.

El cuadro oriental saltó al campo con la obligación de sumar de a tres para mantenerse firme en los puestos de privilegio de la tabla de posiciones, imponiendo condiciones desde los primeros minutos ante un rival que apostó por replegar sus líneas y buscar el contragolpe.

El desahogo para la hinchada expetrolera llegó en el epílogo de la primera mitad. Cuando parecía que ambos equipos se marchaban al descanso con el marcador en blanco, el mediocampista Luis Arroyo aprovechó una desatención en el área ciudadana para mandar a guardar la pelota en las redes en el minuto 45+2'.

Este tanto psicológico le dio la tranquilidad necesaria al estratega local para replantear la estrategia de cara al complemento.

En la segunda mitad, el 'Papá' Aucas manejó los hilos del compromiso a través de la posesión del balón, registrando un 55% de dominio que neutralizó los tibios intentos de reacción del conjunto guayaquileño.

A pesar de que los locales generaron un par de opciones claras para estirar la ventaja, carecieron de la puntillada final, obligando a sostener el orden defensivo para asegurar la mínima diferencia en el marcador.

Con este resultado, Aucas escala en la clasificación general y alcanza la línea de los 29 puntos, metiéndose de lleno en la pelea por la etapa y consolidando su fortaleza en condición de local.

Por su parte, Guayaquil City se retira de la capital con las manos vacías y continúa complicado en la zona baja de la tabla, urgido de sumar en las próximas jornadas para alejarse de los puestos de peligro.