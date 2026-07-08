Moisés Caicedo impulsa torneo benéfico a favor de los afectados de Venezuela
Cinco seleccionados de La Tri ya confirmaron su participación en el torneo 'Saca tus 7' que se realizará en Santo Domingo de los Tsáchilas.
Moisés Caicedo festeja la victoria de Ecuador ante Alemania en la fase de grupos del Mundial 2026.
Reuters
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Actualizado:
08 jul 2026 - 16:41
El fútbol ecuatoriano volverá a reunirse por una causa solidaria. La Fundación Niño Moi 23 anunció la realización del torneo de fútbol 7 'Saca tus 7: Volvemos al Barrio', un evento que reunirá a reconocidos futbolistas del país en beneficio de los proyectos sociales de la organización y las personas afectadas por los terremotos en Venezuela.
Hasta el momento, la organización ha confirmado la participación de cinco jugadores de la Selección de Ecuador: Moisés Caicedo, Willian Pacho, Pervis Estupiñán, Piero Hincapié y John Yeboah, quienes compartirán la cancha en una jornada que combinará deporte, entretenimiento y solidaridad.
El certamen se disputará el sábado 11 de julio, desde las 09:00, en el Complejo Niño Moi 23, ubicado en el kilómetro 13 de la vía a Quinindé, en Santo Domingo de los Tsáchilas.
La entrada para el público tendrá un valor de cinco dólares, dinero que será destinado a fortalecer los programas sociales que impulsa la Fundación Niño Moi 23, además de colaborar con los damnificados por el terremoto registrado en Venezuela.
A través de sus redes sociales, la fundación invitó a las familias a ser parte de esta iniciativa, destacando que el torneo busca devolver el fútbol "a su esencia", reuniendo a figuras del balompié ecuatoriano en un ambiente de compañerismo, talento y solidaridad.
Se espera que en los próximos días la organización confirme la presencia de más futbolistas invitados para esta edición de 'Saca tus 7'.
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