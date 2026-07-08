Moisés Caicedo impulsa torneo benéfico a favor de los afectados de Venezuela

Moisés Caicedo festeja la victoria de Ecuador ante Alemania en la fase de grupos del Mundial 2026.

El fútbol ecuatoriano volverá a reunirse por una causa solidaria. La Fundación Niño Moi 23 anunció la realización del torneo de fútbol 7 'Saca tus 7: Volvemos al Barrio', un evento que reunirá a reconocidos futbolistas del país en beneficio de los proyectos sociales de la organización y las personas afectadas por los terremotos en Venezuela.

Hasta el momento, la organización ha confirmado la participación de cinco jugadores de la Selección de Ecuador: Moisés Caicedo, Willian Pacho, Pervis Estupiñán, Piero Hincapié y John Yeboah, quienes compartirán la cancha en una jornada que combinará deporte, entretenimiento y solidaridad.

El certamen se disputará el sábado 11 de julio, desde las 09:00, en el Complejo Niño Moi 23, ubicado en el kilómetro 13 de la vía a Quinindé, en Santo Domingo de los Tsáchilas.

La entrada para el público tendrá un valor de cinco dólares, dinero que será destinado a fortalecer los programas sociales que impulsa la Fundación Niño Moi 23, además de colaborar con los damnificados por el terremoto registrado en Venezuela.

A través de sus redes sociales, la fundación invitó a las familias a ser parte de esta iniciativa, destacando que el torneo busca devolver el fútbol "a su esencia", reuniendo a figuras del balompié ecuatoriano en un ambiente de compañerismo, talento y solidaridad.

Moisés Caicedo inició su regreso a Ecuador tras el Mundial 2026

Se espera que en los próximos días la organización confirme la presencia de más futbolistas invitados para esta edición de 'Saca tus 7'.