Liga de Quito supera en penales a Independiente Junior y avanza a octavos de la Copa Ecuador

Independiente Jrs vs. Liga Deportiva Universitaria de Quito, por los 16avos del campeonato de fútbol Ecuatoriano, Copa Ecuador 2026, en el estadio de Sangolquí

Liga de Quito sufrió más de lo esperado pero logró sellar su clasificación a los octavos de final de la Copa Ecuador tras eliminar en la tanda de penales (4-3) a Independiente Juniors este miércoles 8 de julio del 2026.

El encuentro, disputado en el estadio de Independiente, terminó empatado 1-1 en el tiempo reglamentario, exponiendo las dificultades del 'Rey de Copas' para someter a un ordenado y atrevido equipo filial que compite en la Serie B del balompié nacional.

El trámite del partido se tornó cuesta arriba para el cuadro albo luego de que Independiente Juniors se pusiera en ventaja con una anotación de Sciacqua, quien capitalizó una brillante acción colectiva previa de Cuero.

A pesar del golpe, Liga de Quito apeló a su jerarquía para volcarse al ataque y encontrar el gol del empate que forzó la definición desde los doce pasos, evitando lo que hubiese sido la primera gran sorpresa del torneo.

En la instancia definitiva, la puntería y la experiencia de los cobradores universitarios terminaron por inclinar la balanza a su favor.

Con este ajustado triunfo de 4-3 en los penales, el estratega de la U respira aliviado y empieza a corregir los errores defensivos de cara a la siguiente fase, donde el nivel de exigencia continuará en aumento en su camino por revalidar su protagonismo en la Copa Ecuador.