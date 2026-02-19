Real Madrid aporta a UEFA todas las pruebas sobre presunto insulto racista a Vinicius

Gianluca Prestianni (i) del Benfica disputa el balón con Vinicius Junior del Real Madrid durante el partido de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Benfica y el Real Madrid, en Lisboa (Portugal)

El Real Madrid confirmó que ha aportado este jueves a la UEFA todas las pruebas disponibles sobre los incidentes ocurridos el pasado día 17 en el partido de la Liga de Campeones Benfica-Real Madrid (0-1) y los presuntos insultos racistas proferidos hacia el brasileño Vinicius Júnior por parte del argentino Gianluca Prestianni.

"Nuestro club ha colaborado de manera activa con la investigación abierta por UEFA tras los inaceptables episodios de racismo vividos durante dicho partido", señaló el equipo en un comunicado en el que agradece "el respaldo unánime" mostrado a su delantero.

Horas después del incidente ocurrido en Da Luz, los supuestos insultos racistas del argentino Gianluca Prestianni hacia el brasileño Vinícius tras marcar el único tanto del triunfo del Real Madrid ante el Benfica, en la ida del "play-off" de la Liga de Campeones, el club blanco, que ha arropado en todo momento a su jugador, recaba imágenes de gestos de la grada.

En contacto y colaboración con UEFA, el Real Madrid está recabando imágenes de aficionados que realizaron gestos simulando un mono en la grada de Da Luz, según informan a EFE fuentes del club blanco.

Tras el incidente que detuvo el partido ocho minutos, por activarse el protocolo anti racismo después de que Vinicius avisara al colegiado francés François Letexier de que Prestianni le había insultado tras el pique desatado por la celebración del gol, el delantero del Real Madrid fue el centro de atención de la grada. Le cayeron objetos, una botella de agua impactó en su brazo derecho, y recibió gestos racistas que se han identificado.

Mientras UEFA ha designado a un inspector de ética y disciplina para investigar lo ocurrido, fuentes del Real Madrid reconocen la dificultad de que se imponga una sanción sobre Prestianni ante la imposibilidad de demostrar lo que le dijo a Vinícius, al taparse la boca con su camiseta.

Existe en el Real Madrid y en la plantilla "indignación" con el jugador argentino del Benfica, defendiendo la versión de Vinícius, que denunció que fue llamado "mono", hasta en cinco ocasiones como respaldó su compañero Kylian Mbappé.

Este sentimiento no lo extiende el club blanco al club portugués, con el que existe una buena relación, ni a sus aficionados, al entender que el comportamiento de una minoría no representa a los seguidores que presenciaron el encuentro de la Liga de Campeones en Da Luz.