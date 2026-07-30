Real Madrid ficha al delantero Carlos Espí, del Levante

El Real Madrid fichó al delantero del Levante Carlos Espí para las próximas cinco temporadas

El Real Madrid fichó al delantero del Levante Carlos Espí para las próximas cinco temporadas, anunció este jueves el club merengue.

"El Real Madrid C. F. y el Levante U. D. han acordado el traspaso del jugador Carlos Espí, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2031", afirmó el Real Madrid en un comunicado.

El joven delantero del Levante, de 21 años, se convierte el quinto fichaje madridista tras el centrocampista portugués Bernardo Silva, los defensas francés Ibrahima Konaté y neerlandés Denzel Dumfries y el campeón del mundo español Marc Cucurella.

El Real Madrid no precisa el monto de la operación, pero, según medios locales, habría ascendido a unos 25 millones de euros (29 millones de dólares) de su cláusula de rescisión.

El Levante señaló que se trata de "la mayor venta de un futbolista procedente de la Cantera Granota en la historia de la entidad", sin desvelar tampoco el monto del traspaso.

Formado en el Levante, Espí debutó con el primer equipo levantinista en febrero de 2024. Desde entonces, ha disputado 66 partidos y marcado 20 goles con el equipo granota.

En la pasada temporada fue elegido mejor jugador sub-23 de LaLiga, recordó el Real Madrid. Según la prensa española, Espí recala en el Real Madrid para cubrir una inminente marcha del delantero merengue Gonzalo a Inglaterra.