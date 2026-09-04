¡Sorpresa! Real Madrid pierde en  su visita al Betis en LaLiga

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé (n.º 10), es disputado el balón por el defensa brasileño del Real Betis, Natan Bernardo de Souza (n.º 4, a la derecha).

El Real Madrid sufrió su primer gran tropiezo de la temporada al caer derrotado por 1-0 en su visita al Real Betis, en el compromiso que dio inicio a la cuarta jornada de LaLiga española. El conjunto blanco, que llegaba con la intención de sostener su paso firme en el arranque del campeonato, no logró consolidar su juego en tierras andaluzas y terminó cediendo tres puntos cruciales en la carrera por el liderato.

El encuentro, disputado en el estadio de La Cartuja en Sevilla, tuvo al cuadro merengue como el principal dominador de la posesión y del ritmo de juego durante gran parte de los noventa minutos. Sin embargo, la falta de contundencia en el último tramo de la cancha y la solidez defensiva del conjunto verdiblanco impidieron que ese control territorial se tradujera en ventaja en el marcador.

Cuando el partido entraba en su fase decisiva y parecía encaminarse a un empate sin goles, el Real Betis asestó el golpe definitivo. En el minuto 80, el delantero irlandés Troy Parrott aprovechó una de las pocas opciones claras de su equipo para enviar el balón al fondo de las redes, desatando la euforia en la afición local y dejando cuesta arriba el panorama para los madrileños.

La respuesta del equipo visitante fue volcarse con todo al ataque en busca de la igualdad durante el tramo final. La oportunidad más clara para rescatar un punto llegó en el tiempo de descuento, cuando el árbitro señaló una pena máxima a favor de los capitalinos en el minuto 90+5, otorgándoles una última opción inmejorable para evitar la derrota.

Sin embargo, la noche consagró como la gran figura del encuentro al guardameta bético Álvaro Valles, quien adivinó la intención de Kylian Mbappé y atajó el cobro desde los once metros. La intervención del arquero ahogó el grito de gol merengue y selló de manera definitiva la victoria para los dirigidos por la escuadra sevillana.

Con este resultado, el Real Betis escala hasta la tercera posición de la tabla de clasificaciones con seis puntos, alcanzando la misma línea del Real Madrid y del Barcelona. Por su parte, el conjunto catalán se mantiene al frente del torneo y buscará ampliar su ventaja en la cima este domingo cuando rinda visita al Valencia.