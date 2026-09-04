Sin Suárez y con Merentiel, Forlán anuncia sus convocados como DT de Uruguay

Con la ausencia de Luis Suárez y la presencia de Miguel Merentiel entre las principales novedades, Diego Forlán dio a conocer este viernes una amplia nómina de futbolistas reservados para los amistosos que la selección uruguaya afrontará en septiembre y octubre.

El exdelantero se estrenará como seleccionador interino de la Celeste en una minigira por Asia, en la que enfrentará a Japón y Corea del Sur, y seguirá en octubre con un amistoso ante India.

Así, el mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010 dará inicio a la reconstrucción del combinado charrúa tras el fracaso mundialista de 2026 bajo la dirección técnica de Marcelo Bielsa.

La nómina de Forlán, presentada en redes sociales de la selección uruguaya, diluyeron la expectativa que había generado la posibilidad de un retorno a la selección de Luis Suárez.

El compañero de Lionel Messi en el Inter Miami se retiró de la Celeste en 2024, pero previo al Mundial avisó que si su selección lo necesitaba estaba dispuesto a volver.

A principios de agosto al asumir el cargo de entrenador de la selección Sub-20 y de la absoluta de Uruguay, al menos hasta marzo del 2027, Forlán avisó que si el Pistolero estaba disponible era "elegible", pero adelantó que era un tema que se definiría sobre la marcha.

Sin Súarez, la sorpresa de la nómina llegó con la inclusión del delantero de Boca Juniors, Miguel Merentiel. El goleador no formó parte de los elegidos por Bielsa para disputar el Mundial de Norteamérica.

Otra novedad en la delantera es la inclusión de Martín Satriano del Getafe español.

Más allá de algunos novatos, Forlán mantuvo la columna vertebral del equipo que dirigió Bielsa desde 2023 hasta la caída en la fase de grupos en Norteamérica 2026.

Uruguay enfrentará a Japón el 24 de septiembre en Rifu, a unos 350 kilómetros de Tokio, y cuatro días después viajará a Seúl para jugar ante Corea del Sur. El 6 de octubre enfrentará a India en Calcuta, mientras que para un cuarto amistoso aún no confirmó rival.

A continuación la lista de reservados:

Arqueros: Santiago Mele (Independiente, ARG), Cristopher Fiermarín (Bucaramanga, COL), Ignacio de Arruabarrena (Arouca, POR), Sebastián Jaume (Albion, URU), Thiago Cardozo (Belgrano, ARG).

Defensas: Kevin Amaro (Genk, BEL), José Luis Rodríguez (Vasco da Gama, BRA), Guillermo Varela (Flamengo, BRA), Nahitan Nández (Al-Qadisiyah, KSA), Santiago Mouriño (Villareal, ESP), Nicolás Marichal (Dinamo de Moscú, RUS), Ronald Araujo (Liverpoll, ENG), Alexander Barboza (Palmeiras, BRA), José María Giménez (Deportivo La Coruña, ESP), Juan Rodríguez (Cagliari, ITA), Sebastián Boselli (Getafe, ESP), Santiago Bueno (Wolverhampton, ENG), Sebastián Cáceres (Celta, MEX), Matías Olivera (Napoli, ITA), Joaquin Piqueréz (Palmeiras, BRA), Lucas Olaza (Krasnodar, RUS), Marcelo Saracchi (Houston Dynamo, USA), Juan Manuel Sanabria (Real Salk Lake, USA).

Mediocampistas: Emiliano Martínez (Palmeiras, BRA), Lucas Torreira (Galatasaray, TUR), Rodrigo Bentancur (Tottenham, ENG), Facundo Bernal (Betis, ESP), Santiago Homenchenko (Querétaro, MEX), Federico Valverde (Real Madrid, ESP), Agustín Canobbio (Fluminense, BRA), Matías Abaldo (Independiente, ARG), Facundo Pellistri (Panathinaikos FC, GRE), Luciano Rodríguez (Cruzeiro, BRA), Maximiliano Araújo (Sporting, MEX), Lucas Villalba (Botafogo, BRA), Brian Rodríguez (América, MEX), Rodrigo Zalazar (Sporting, POR), Diego Rossi (Monterrey, MEX), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo, BRA).