¿Cuándo se realiza y dónde ver los premios The Best, con Moisés Caicedo y Willian Pacho?

Willian Pacho y Moisés Caicedo seleccionados para el premio The Best de la FIFA.

El premio The Best de la FIFA se entregará en Doha, anunció la instancia mundial en un comunicado. Esta cena de gala con 800 invitados se celebrará la víspera de la final de la Copa Intercontinental entre PSG y Flamengo, también en Doha.

Entre los favoritos, destaca el Balón de Oro, Ousmane Dembélé (PSG), su compatriota Kylian Mbappé (Real Madrid) o el joven Lamine Yamal (FC Barcelona). Otros atacantes del fútbol europeo, como el egipcio Mohamed Salah (Liverpool) o el inglés Harry Kane (Bayern Múnich) también figuran en la lista decidida por un 'panel de expertos' reunido por la FIFA.

Ecuador tiene a dos nominados: Willian Pacho y Moisés Caicedo están dentro de las ternas para formar parte de la alineación ideal del año: Pacho aparece en la nómina de los defensas y 'Niño Moi', en el de volantes.

¿Se puede votar por Moisés Caicedo y Willian Pacho?

No, las votaciones ya están cerradas, desde la primera semana de diciembre del 2025. De acuerdo con información de la FIFA, se consignaron un total de 16 millones de votos por los candidatos, alrededor del mundo.

Moisés Caicedo es uno de los jugadores determinantes del Chelsea. Además, está nominado al 11 ideal de la FIFA. @Chelsea

Ecuador vive momentos espectaculares con sus futbolistas. Willian Pacho, además de su nominación, jugará el miércoles 17 de diciembre la final de la Copa Intercontinental, con el PSG. Se enfrentará a Flamengo, que tiene a otro ecuatoriano: Gonzalo Plata.

Willian Pacho agradece luego de haber convertido uno de los tantos de la goleada del París Saint Germain ante el Tottenham. AFP

¿Dónde ver los premios The Best? Lo transmitirá DSports y DGO, en señal de cable.