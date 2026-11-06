El regreso de Mbappé, principal novedad en la nómina de la Francia de Zidane

El seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, habla durante una entrevista televisiva tras anunciar la convocatoria de Francia para los próximos partidos de la Liga de Naciones contra Italia y Turquía

El capitán Kylian Mbappé y su compañero en el Real Madrid Aurélien Tchouaméni regresan a la selección de Francia tras haberse recuperado de sus lesiones, según la nómina ofrecida este viernes por el DT Zinédine Zidane.

En ella figura por primera vez el delantero Pablo Pagis (Paris FC), mientras que también regresa el defensor Ibrahima Konaté.

Francia se enfrenta a Italia en Milán y a Turquía en Burdeos, los días 12 y 15 de noviembre, en la Liga de Naciones.

A los 'Bleus', líderes de su grupo con tres victorias y un empate, solo les falta un punto para clasificar a los cuartos de final.

Mbappé, máximo goleador en la historia de los Bleus (107 convocatorias, 67 goles), regresa después de haberse resentido de la rodilla el 25 de septiembre en Turquía (1-0).

Desde su vuelta a los terrenos de juego, ha marcado ocho goles en siete partidos con el Real Madrid.

El centrocampista Warren Zaïre-Emery, el defensor Malo Gusto y el portero Robin Risser también vuelven a ser convocados tras haberse perdido la primera concentración de la era Zidane.

En cambio, el antiguo entrenador del Real Madrid no puede contar por el momento con varios jugadores importantes (Ousmane Dembélé, William Saliba, Manu Koné, Jules Koundé y Maxence Lacroix), ni con los delanteros Maghnes Akliouche y Estéban Lepaul, lesionados.

Nómina completa:

Goleros: Mike Maignan (AC Milan/ITA), Robin Risser (Lens), Guillaume Restes (Toulouse)

Defensores: Andy Diouf (Inter Milán/ITA), Malo Gusto (Chelsea/ENG), Jeremy Jacquet (Liverpool/ENG), Ibrahima Konaté (Real Madrid/ESP), Pierre Kalulu (Juventus/ITA), Adrien Truffert (Bournemouth/ENG), Dayot Upamecano (Bayern Munich/GER), Leny Yoro (Manchester United/ENG)

Volantes: Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), Rayan Cherki (Manchester City/ENG), Lucas Da Cunha (Como/ITA), Adrien Rabiot (AC Milan/ITA), Aurelien Tchouameni (Real Madrid/ESP), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)

Delanteros: Bradley Barcola (Liverpool/ENG), Desiré Doué (Paris Saint-Germain), Kylian Mbappe (Real Madrid/ESP), Michael Olise (Bayern Munich/GER), Pablo Pagis (Paris FC), Marcus Thuram (Inter Milán/ITA)