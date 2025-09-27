Tremenda remontada de el Brighton ante Chelsea por la Premier League

Brighton remontó al Chelsea en la sexta fecha de la Premier League este sábado 27 dde septiembre del 2025.

Un vibrante encuentro se vivió este sábado 27 de septiembre del 2025 entre el Chelsea y el Brighton, por la sexta jornada de la Premier Legue. El equipo de las gaviotas remontó el marcador y ganó 3-1.

El equipo dirigido por Enzo Maresca abrió el marcador, en Stamford Bridge, a los 24 minutos del primer tiempo, con un gol de cabeza del argentino Enzo Fernández. Un pase profundo del ecuatoriano Moisés Caicedo permitió crear la jugada.

Cuando parecía que todo estaba dicho, el Brighton reaccionó, aprovechó un error defensivo de su rival y empató el marcador con un cabezazo letal de Danny Welbeck, a los 77 minutos. El marcador se ponía 1-1.

Pero los minutos adicionales fueron mortales para el Chelsea, a los 92 Maxym De Cuyper se elevó en el áres y de cabeza anotó el 2-1.

Finalmente, cerca de los 100 minutos de juego, apareció nuevamente Danny Welbeck para sentenciar el marcador 3-1.

Con esta victoria el Brighton sumó 8 puntos al igual que el equipo de Moi. No obstante, el gol diferencia los hace ocupar el décimo y séptimo puesto, respectivamente.