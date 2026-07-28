Manchester City confirma que la cirugía de espalda de Rodri fue exitosa

Rodri festeja junto a la selección de España el triunfo en el Mundial 2026.

El centrocampista español Rodri se ha sometido a una pequeña intervención quirúrgica en la espalda, dijo este martes 28 de julio de 2026 su club de la Premier League, el Manchester City.

El ganador del Balón de Oro 2024, que fue nombrado mejor jugador del torneo tras capitanear a la selección española hasta la conquista del Mundial este mes, llevaba tiempo sintiendo molestias en la espalda antes de decidirse finalmente por la intervención quirúrgica.

"El centrocampista llevaba tiempo sintiendo molestias, pero ya se ha sometido a una intervención para solucionar el problema y ahora comenzará un breve periodo de rehabilitación", indicó el City en un comunicado.

El City no ha dado una fecha concreta para su regreso, pero según medios británicos podría perderse el inicio de la temporada liguera, que arranca el 21 de agosto.

Rodri, de 30 años, que ha sufrido graves lesiones de rodilla a lo largo de su carrera, tiene un año más de contrato con el City y se le ha relacionado con un posible fichaje por el Real Madrid.