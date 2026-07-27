Pirlo no dirigirá a Italia tras sus vínculos con una casa de apuestas rusa

El exinternacional italiano Andrea Pirlo dijo este lunes 27 de julio de 2026 que ya no estaba en la carrera para convertirse en seleccionador de su país, después de que sus vínculos comerciales con una casa de apuestas rusa suscitaran críticas y oposición a su posible nombramiento.

El campeón del mundo, de 47 años, había surgido, según medios, como uno de los principales candidatos para reemplazar a Gennaro Gattuso, después de que el español Pep Guardiola rechazara el cargo.

Sin embargo, la candidatura de Pirlo quedó bajo escrutinio por su papel como embajador global de la casa de apuestas rusa Fonbet, lo que provocó objeciones de responsables de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC, por sus siglas en italiano) y de parlamentarios italianos.

Pirlo defendió su relación con la empresa el lunes en una publicación en Instagram. Dijo que el domingo se le había informado de que ya no estaba siendo considerado para el cargo en Italia.

"Tras enterarme anoche de que ya no soy el candidato para dirigir a la selección italiana, creo que es mi deber aclarar algunos puntos", dijo en redes sociales.

"En los últimos días, he observado con gran amargura el debate que se ha desarrollado en torno a mi nombre y a la posibilidad de asumir el cargo de seleccionador de la selección italiana."

"A lo largo de mi carrera, primero como jugador y ahora como entrenador, siempre he desempeñado mi trabajo en pleno cumplimiento de las leyes de los países en los que he trabajado y de los contratos que he firmado."

Relación de Pirlo con Fonbet

Pirlo, que actualmente dirige al United FC de Dubái, de la Pro League de Emiratos Árabes Unidos, firmó en octubre un acuerdo como embajador con Fonbet.

Dijo que la colaboración tenía una naturaleza exclusivamente comercial y deportiva.

"Asignar un significado político a esa colaboración es atribuirme convicciones que nunca he expresado y que no me pertenecen", añadió.

El escrutinio de los vínculos de Pirlo con la empresa se intensificó después de que apareciera junto a su excompañero de la selección italiana Marco Materazzi en el estadio Luzhnikí de Moscú durante un acto organizado por Fonbet, lo que generó críticas mientras continúa la guerra de Rusia en Ucrania.

"Entristece ver que, pese a su extraordinaria contribución al deporte mundial y a la imagen de Italia en el extranjero, en su propio país usted sea ahora objeto de ostracismo por parte de un grupo dominante que muchos describen como 'seudodemocrático'; un destino que, además, ya ha recaído sobre miles de deportistas, directores de orquesta, músicos, artistas y directores de cine rusos en los últimos años", escribió Alexéi Paramonov, embajador de Rusia en Italia, en una carta a Pirlo publicada en Facebook.

El director deportivo de la FIGC, Paolo Maldini, exdefensor del AC Milan y de Italia que asumió el cargo este mes, es responsable de identificar al próximo seleccionador nacional que dirigirá el intento de los cuatro veces campeones del mundo de clasificarse para el Mundial de 2030, después de no haber logrado acceder a las tres últimas ediciones.