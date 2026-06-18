Pronunciamiento oficial de la familia de Lionel Messi sobre la salud de su padre

La familia Messi emitió un comunicado este jueves 18 de junio de 2026 para informar sobre el estado de salud de Jorge Messi, padre y representante del capitán argentino.

En el mensaje, los familiares aseguran que actualmente el padre de Lionel Messi atraviesa una situación médica y que se encuentra bajo supervisión especializada, con una evolución favorable dentro de su condición.

Comunicado de la Familia Messi. RRSS

La familia aclaró que únicamente su círculo más cercano posee información veraz sobre la salud de Jorge Messi y pidió prudencia, responsabilidad y respeto a su privacidad durante este proceso.

Finalmente, agradecieron las muestras de apoyo recibidas y aseguraron que cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente a través de sus canales oficiales.