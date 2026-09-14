La Selección de Colombia jugará con Chile partido benéfico para víctimas del terremoto

Las selecciones de fútbol de Colombia y Chile jugarán dos partidos amistosos en noviembre, el primero de ellos para recaudar fondos para las víctimas del terremoto que sacudió al país cafetero en agosto, informaron fuentes oficiales este lunes 14 de septiembre del 2026.

Ambos encuentros tendrán lugar en el marco de la última ventana internacional del año, marcado por el Mundial de Norteamérica.

El cotejo benéfico se jugará el viernes 13 de noviembre en Cali, una de las ciudades más golpeadas por el sismo, en el que murieron más de 330 personas y miles de edificios se derrumbaron.

La taquilla del choque en el estadio Olímpico Pascual Guerrero se destinará a labores de reconstrucción y asistencia en las zonas damnificadas, dijo el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurun, en una rueda de prensa en Bogotá.

El otro juego se disputará el martes 17 de noviembre en el estadio Nacional de Santiago de Chile.

Colombia sostendrá tres partidos amistosos contra México, Paraguay y Perú en la próxima fecha FIFA, que se celebrará entre septiembre y octubre, la primera desde la Copa del Mundo de 2026.

Los cafeteros cayeron ante Suiza en penales en octavos de final del Mundial. Chile, por su parte, no clasificó a la máxima cita del fútbol. En las próximas semanas jugará duelos preparativos ante Canadá, Estados Unidos y México.