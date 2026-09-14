Coutinho espera reencontrar su "pasión" por el fútbol en el Santos de Neymar

Fichado por el Santos hasta el final de temporada, Philippe Coutinho dijo este lunes que espera reencontrar su "pasión" por el fútbol en el equipo de Neymar, tras meses alejado de las canchas para cuidar de su salud mental.

El exjugador de grandes clubes de Europa como Inter de Milán, Liverpool, FC Barcelona y Bayern Munich estaba libre desde que rescindió contrato con el Vasco da Gama en febrero, cuando alegó que estaba "agotado" mentalmente.

"El fútbol siempre fue mi pasión y durante un tiempo perdí eso", declaró el mediocampista de 34 años en su presentación con el Peixe.

"Hoy me motiva jugar al lado de grandes cracks en una institución gigante", agregó.

Coutinho relató que Neymar, un amigo con el que coincidió en la selección de Brasil desde las categorías base, lo contactó al salir de Vasco.

"Le dije que sería un placer jugar con él, pero que en ese momento no podía, porque yo no estaba bien", contó. "El tiempo pasó y hace dos semanas me mandó otro mensaje y repensé las cosas".

Su llegada al Santos ha levantado críticas en la afición del Vasco, club en el que se formó. "Sería injusto que no pueda volver a trabajar", zanjó.

Coutinho sumó en 2026 un gol con el equipo cruzmaltino en tres partidos en la liga brasileña y dos tantos y una asistencia en cuatro presentaciones en el campeonato regional de Rio de Janeiro.

Totalizó once goles y cinco asistencias en 2025 en todos los torneos.

El Santos, reforzado con jugadores como Arthur Melo, Éverton Cebolinha y ahora Coutinho, ha mejorado tras coquetear con el descenso.

Es décimo en el Brasileirão y el miércoles disputará la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante el Atlético Mineiro, tras ganar la ida 2-0.