Posible alineación de Liga de Quito ante Palmeiras: un cambio en la zaga para Libertadores 

Liga de Quito afronta su partido decisivo ante Palmeiras por los cuartos de final de la Libertadores 2026. El equipo dirigido por Gustavo Álvarez busca asegurar su boleto a las semifinales en el Rodrigo Paz Delgado, pero deberá reestructurar su esquema táctico debido a una ausencia obligada en la zona posterior.

La principal novedad en el armado del once albo es la baja de Gian Franco Allala. El defensor central uruguayo quedó fuera del compromiso tras recibir su tercera tarjeta amarilla en el encuentro de ida, suspensión que obliga al cuerpo técnico a mover las piezas en la zaga.

Para suplir esta importante baja, la alternativa principal en la zona central es Richard Mina. Su inclusión permite mantener la solidez defensiva y conservar la estructura de tres zagueros o acomodarse a una línea de cuatro según lo requiera el trámite de las acciones ante el conjunto brasileño.

En el arco, Gonzalo Valle se ratifica como el guardameta titular para esta llave internacional. Por los costados, Marcelo Weigandt actuará por la banda derecha y Yerlin Quiñónez se perfila por la izquierda, cumpliendo roles clave en la contención y en el despliegue al ataque.

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El mediocampo albo mantendrá la contención con la presencia de Jesús Pretell en la marca, acompañado por Fernando Cornejo en la elaboración y transición de juego. La dinámica de esta zona será fundamental para disputar la posesión frente al bloque medio del rival.

En el frente de ataque, Lucas Rodríguez y Janner Corozo actuarán por los extremos para desbordar y abastecer al área. La referencia ofensiva estará a cargo de Michael Estrada, encomendado a finalizar las opciones generadas en el área contraria.

Con estas modificaciones, el cuadro universitario alista su alineación estelar en busca del resultado que le permita sellar la clasificación ante su hinchada en Ponceano.