Real Madrid convoca a elecciones y Florentino Pérez busca la reelección presidencial

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, anunció este martes 12 de mayo de 2026 que va a convocar elecciones y presentarse a la reelección, por lo que descarta una dimisión tras una temporada sin títulos.

El poderoso dirigente, de 79 años, afirmó en una rueda de prensa que ha solicitado a la junta electoral el inicio del proceso para elegir a la nueva directiva del club.

Pérez aseguró que buscará un nuevo mandato para hacer frente a una "absurda campaña" contra el coloso madrileño, que el fin de semana cayó 2-0 ante el FC Barcelona, su eterno rival, que además ganó la Liga.

"No voy a dimitir", dijo Pérez. "He tomado esta decisión porque se ha provocado una situación absurda para generar una corriente de opinión contra los intereses del Real Madrid".

"Llevo 26 años aquí y ha sido una época maravillosa", aseguró.

Campañas en su contra

El presidente merengue denunció campañas periodísticas y de distintos sectores sociales contra el club, afirmando que se están aprovechando los malos resultados de la temporada para atacarlo personalmente.

"Hablo con personas y no entienden a la prensa española", insistió, asegurando que "no me voy a ir hasta que lo socios digan que me vaya".

El presidente apuntó también hacia los aficionados ultras del Real Madrid y las personas que se dedican a la reventa como algunos que quieren su salida de la presidencia del Real Madrid.

El mandatario merengue negó todos los rumores sobre su supuesta mala salud o que esté cansado de estar al frente del club.

"Quiero acabar con esta corriente antimadridista que quiere acabar con el Real Madrid", sostuvo Pérez.

"Me presento para devolver el patrimonio a sus socios", apuntó.

"Si quiere venir alguien a presentarse, que no amague y que se presenten, pero que digan lo que van a hacer, cómo van a financiar", añadió Pérez, que había sido reelegido al frente del conjunto blanco el pasado año.

"Dicen por ahí que el Real Madrid es un caso, pero es el club más prestigioso del mundo", insistió.

Pérez admitió estar frustrado como el resto de madridistas por la falta de títulos y los últimos incidentes ocurridos en el club blanco como el altercado entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni.

Me parece muy mal

"Me parece muy mal (el incidente) y me parece peor que lo hayan sacado a la luz", dijo Pérez sobre la pelea, que acabó con los dos jugadores sancionados con 500.000 euros (586.000 dólares) de multa.

"Se han peleado en todos los años que he estado aquí, pero como se pelean los jóvenes", dijo Pérez, restando importancia al incidente.

El mandatario merengue también volvió a apuntar hacia el denominado "caso Negreira", de supuesta corrupción en el arbitraje en España por parte del Barcelona.

"Estamos haciendo un dosier de 500 páginas que lo voy a mandar a la UEFA, en cuanto acabe la competición", afirmó Florentino Pérez.

"Es el caso más grave de corrupción en el fútbol", insistió el presidente, que siguió defendiendo que perdió Ligas debido a este caso.

"Sólo he ganado siete Champions y siete Ligas, podía haber ganado 14 porque las otras me las han robado", comentó.

La justicia española investiga supuestos pagos del Barcelona a empresas de José María Enríquez Negreira, antiguo número dos de los árbitros.

Trata de averiguar si esos pagos pudieron servir para tratar de obtener alguna ventaja en la competición, algo que niega el Barcelona alegando que eran por informes arbitrales.