Todo lo que hay que saber de las Selecciones en los amistosos pos-Mundial 2026

Lionel Messi llegó al estadio donde se dispurá la final del Mundial

Argentina despedirá a Lionel Messi y varias selecciones enseñan al público sus nuevos proyectos en los primeros amistosos tras el Mundial 2026.

A continuación todo lo que hay que saber de los principales equipos latinoamericanos en la superfecha FIFA que se celebra desde este lunes hasta el 6 de octubre.

Argentina

Rivales: Bolivia (30 de septiembre, Córdoba), Burkina Faso y Benín (3 y 6 de octubre, Buenos Aires).

Novedades: Los laterales Román Vega y Santiago Simón y las perlas Leonel Flores (Boca Juniors) y Tobías Andrada (River Plate) recibieron el primer llamado.

Bajas/ausencias: El volante Leandro Paredes y el lateral Nahuel Molina, sancionados por los incidentes en la final mundialista perdida ante España.

Curiosidad: Lionel Messi se despedirá de la selección ante Benín. El capitán dice adiós como goleador histórico (125 goles) y jugador con más partidos (207) con la Albiceleste, con la que ganó el Mundial 2022.

Bolivia

Rivales: Paraguay (domingo, Washington), Argentina (30 de septiembre, Córdoba).

Novedades: Primera convocatoria del lateral Carlos Medina (Always Ready) y el delantero José Flores (Oriente Petrolero).

Bajas/ausencias: El portero Carlos Lampe, de 39 años, por aparente decisión técnica.

Curiosidad: Óscar Villegas apeló a la base que disputó la repesca para Norteamérica 2026. Destacan el guardameta Guillermo Viscarra, el capitán Luis Haquín y los mediocampistas Ramiro Vaca y Miguel Terceros.

Brasil

Rivales: Australia (viernes y 29 de septiembre, Townsville y Brisbane), India (3 de octubre, Calcuta).

Novedades: Carlo Ancelotti comenzó la reconstrucción tras el fiasco en Norteamérica, con apenas nueve de los 26 mundialistas. Regresan Estêvão y Pedro.

Bajas/ausencias: João Pedro, de gran arranque de temporada con Chelsea, por lesión.

Curiosidad: El defensor Marquinhos es la experiencia luego del retiro internacional de Neymar y las ausencias por razones técnicas del portero Alisson y el volante Casemiro.

Colombia

Rivales: México (sábado, Baltimore), Paraguay (2 de octubre, Nueva Jersey), Perú (6, Miami).

Novedades: Néstor Lorenzo comenzó una transición "necesaria". Hay once debutantes, entre ellos el zaguero Royer Caicedo, el mediocampista Juan Manuel Rengifo y el delantero Camilo Durán.

Bajas/ausencias: James Rodríguez y Juan Fernando Quintero se retiraron del equipo. Tampoco fueron llamados el portero titular Camilo Vargas, el volante Jefferson Lerma ni Luis Díaz, este último por un acuerdo con Bayern Munich para que descanse.

Curiosidad: Con la salvedad de Díaz, el recambio aparentemente sucederá con jugadores que actúan en equipos de segundo nivel.

Chile

Rivales: Canadá (sábado, Toronto), EEUU (29 de septiembre, Misuri), México (6 de octubre, Los Ángeles).

Novedades: Sigue sin descubrir un jugador a la altura de Alexis Sánchez y Arturo Vidal.

Bajas/ausencias: El volante Erick Pulgar (Flamengo) no defiende a su país desde 2024, sin que haya claridad sobre sus ausencias.

Curiosidad: No tiene entrenador en propiedad. Está en manos de Nicolás Córdova, DT de las juveniles, desde mediados de 2025.

Ecuador

Rivales: Corea del Sur (jueves, Suwon), Japón (1 de octubre, Kanagawa), Panamá/Nueva Zelanda (5, Tokio).

Novedades: El portero Hernán Galíndez, quien se había retirado de la selección tras el Mundial. Los atacantes Jeremy Sarmiento y Keny Arroyo.

Bajas/ausencias: Por lesión no estarán el centrocampista Moisés Caicedo y los defensas Joel Ordóñez y Piero Hincapié. Tampoco el mediocampista Kendry Páez.

Curiosidad: Marcelo Gallardo se estrenará como seleccionador. El Muñeco fue presentado el jueves y ya se trazó "los desafíos más altos".

México

Rivales: Colombia (sábado, Baltimore), Perú (29 de septiembre, Harrison), EEUU (3 de octubre, Phoenix), Chile (6, Los Ángeles).

Novedades: El atacante Hirving Lozano, ausente del Mundial por decisión técnica. No juega con el Tri desde noviembre.

Bajas/ausencias: Las lesiones marginaron a los atacantes Julián Quiñones y Raúl Jiménez y al capitán Edson Álvarez.

Curiosidad: Rafael Márquez se estrena como DT profesional. Mantuvo la base mundialista de Javier Aguirre.

Panamá

Rivales: India (viernes, Bangalore), Nueva Zelanda (1 de octubre, Yokohama), Japón/Ecuador (5, Tokio).

Novedades: Los debutantes Marcos De León, Jair Modelo, Joseph Jones, Josué Vergara, Daivis Murillo y Mijahir Jiménez.

Bajas/ausencias: Kadir Barría no fue citado porque Thomas Christiansen quiere ver otros atacantes.

Curiosidad: Caras nuevas -Marcos De León y Eddie Roberts- buscan el puesto del portero titular, Orlando Mosquera.

Paraguay

Rivales: Bolivia (domingo, Washington), Colombia (2 de octubre, Harrison).

Novedades: El llamado de debutantes o poco experimentados como el portero Santiago Rojas, los defensas Cléver Ferreira y Alexis Cañete, el mediapunta Enso González, el volante Hugo Quintana y los delanteros Robert Morales y Hugo Benítez.

Bajas/ausencias: Varios mundialistas como Fabián Balbuena, Roberto "Gatito" Fernández, Damián Bobadilla y Braian Ojeda.

Curiosidad: Gustavo Alfaro renovó su contrato hasta 2030.

Perú

Rivales: EEUU (sábado, Orlando), México (29 de septiembre, Harrison), Canadá (3 de octubre, Montreal), Colombia (6, Miami).

Novedades: El delantero Gianluca Lapadula, de 36 años. No juega con Perú desde marzo de 2025.

Bajas/ausencias: El mediocampista juvenil Felipe Chávez, cuyo pase pertenece al Bayern Munich, y los experimentados Renato Tapia, Christian Cueva y Carlos Zambrano.

Curiosidad: Mano Menezes buscará su primera victoria de envergadura desde que asumió el cargo en enero.

Uruguay

Rivales: Japón (jueves, Miyagi), Corea del Sur (28 de septiembre, Seúl), India (6 de octubre, Calcuta).

Novedades: Los volantes Nahitan Nández y Lucas Torreira, poco usados por Marcelo Bielsa.

Bajas/ausencias: Luis Suárez renunció en 2024, pero luego reconsideró un regreso. Diego Forlán no lo citó.

Curiosidad: Forlán debutará como DT interino de la Celeste, golpeada tras la eliminación en la primera fase del Mundial.

Venezuela

Rivales: Japón (28 de septiembre, Hiroshima), Corea del Sur (2 de octubre, Busan), Jordania (4, Amán).

Novedades: Las ratificaciones de Jesús Ramírez y Kevin Kelsy como candidatos a relevar a Salomón Rondón como 9.

Bajas/ausencias: Los atacantes Yeferson Soteldo, Jefferson Savarino y Rondón por decisión técnica. El volante Tomás Rincón, retirado.

Curiosidad: Oswaldo Vizcarrondo busca dar continuidad a una nueva camada que aspira a llevar a Venezuela a su primer Mundial.