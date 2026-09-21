Galíndez retorna a la Selección ecuatoriana, convocado por Marcelo Gallardo

Hernán Galínez, fue el portero titular de Ecuador en el Mundial 2026.

El portero experimentado, de 39 años, Hernán Galíndez retornó a la Selección de Ecuador, tras ser convocado por el técnico argentino Marcelo Gallardo.

Galíndez fue el portero titular de La Tri durante el Mundial 2026, torneo en el que Ecuador fue eliminado en dieciseisavos de final tras caer 2-0 ante México, partido que se jugó el 30 de junio.

Ese mismo día, el actual arquero de Huracán anunció su retiro de la Selección. "Creo que fue mi último partido. Ya tengo 39 años y también creo que tengo que darles la oportunidad a los otros arqueros que vienen del país. Me encantaría tener cuatro o cinco años menos para seguir estando, pero creo que ya es el momento", dijo entre lágrimas.

La noticia provocó varias reacciones en la hinchada, la mayoría clamaba que se quedara un poco más con La Tri. "Hernán la Copa América y nos vamos", escribían usuarios en redes sociales.

Cinco días después, el discurso de Galíndez había cambiado. A través de su cuenta de Instagram agradeció la oportunidad de haber acompañado a La Tri en dos Copas del Mundo, pero al mismo tiempo dejaba la puerta abierta para regresar.

"Siempre que la selección de mi país me necesite voy a estar, voy a tratar siempre de devolver todo lo que me dieron y el cariño que me demuestran", escribió el guardameta junto a una galería de fotos.

Y así fue como el domingo 20 de septiembre, el nombre de Galíndez apareció en la primera convocatoria del técnico argentino Marcelo Gallardo.

El 'Muñeco' también convocó a Gonzalo Valle, portero de Liga de Quito, y a Moisés Ramírez, arquero del AE Kifisia de la Superliga de Grecia

Estadísticas de Hernán Galíndez con Ecuador

Hernán Galíndez ha jugado siete partidos con La Tri en Copas del Mundo, tres en Qatar 2022 y cuatro en Estados Unidos, México y Canadá 2026. Esto lo convierte en el único arquero en disputar dos citas mundialistas con la camiseta de Ecuador.

Su debut absoluto con la Tricolor lo hizo en la Copa América de 2021, aquí atajó en tres partidos. También acompañó a La Tri en la edición de 2024, aunque en esta no sumó minutos.

En Eliminatorias Sudamericanas suma 12 encuentros, y en amistosos internacionales registra 17 partidos.