Una réplica gigante del trofeo de la Copa Libertadores fue colocada en el paseo marítimo de Montevideo antes de la gran final.

Palmeiras y Estudiantes de La Plata, dos de las instituciones más exitosas de la Copa Libertadores, batallarán este sábado 27 de noviembre de 2026 en Montevideo por el trofeo de clubes más preciado de Sudamérica, un título que puede redefinir la distancia histórica entre ambos campeones continentales.

Mientras el Verdão busca prolongar una etapa de protagonismo que lo ha llevado a cuatro finales de Libertadores desde 2020, con consagraciones ese año y en 2021, el Pincha intentará reafirmar una tradición construida durante décadas y ampliada por última vez con la corona de 2009.

La final, prevista a las 15:00 (hora de Ecuador), también tendrá un componente histórico: reeditarán en el mítico estadio Centenario la definición de 1968, resultado en un partido de desempate, cuando el club argentino levantó la primera de las cuatro Libertadores que ostenta.

¿Qué torneos disputará el ganador?

El campeón de la edición 2026 se apuntará para una cargada agenda internacional: el 9 de diciembre, en Doha, se enfrentará al Toluca de México en el denominado Derby de las Américas, correspondiente a la Copa Intercontinental de la FIFA.

En 2027 la cita será por la Recopa con Boca Juniors, flamante campeón de la Sudamericana, e iniciará la defensa de la Libertadores desde la fase de grupos. Además, tendrá una plaza garantizada en el Mundial de Clubes de la FIFA de 2029.

Con las 60.200 entradas al Centenario agotadas y una ocupación hotelera que ya alcanzó el 100% en Montevideo y el exclusivo balneario de Punta del Este (130 km al este de la capital uruguaya), la final generará un fuerte impacto en el país.

La Conmebol estima un movimiento económico cercano a los 70 millones de dólares y una audiencia global que llegará a 194 países, además de contar con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Entre la presión y la gloria

Palmeiras llega a la final respaldado por una condición de favorito que pocos discuten. El equipo del entrenador portugués Abel Ferreira vendió su pase a Montevideo tras superar a Fluminense en una semifinal definida por penales.

Pero el presente del Verdão no está exento de presión. El pasado sábado dejó escapar el título del Brasileirão a favor del Flamengo, un revés que frustró uno de los grandes objetivos de la temporada.

De cara al duelo con Estudiantes, una de las principales incógnitas de Ferreira parece estar en el ataque. El luso evalúa distintas variantes para completar el tridente ofensivo junto al argentino José Manuel "Flaco" López y el colombiano Jhon Arias.

Más allá de la final continental, la temporada del Alviverde tendrá otro capítulo de relevancia: el 6 de diciembre, Palmeiras disputará ante Gremio la definición de la Copa de Brasil.

El rugido del León

En la otra orilla, Estudiantes encara la final impulsado por una campaña que le desarrolló protagonismo en el escenario sudamericano.

El equipo dirigido por el uruguayo Alexander "Cacique" Medina marcó uno de los golpes más resonantes del torneo al eliminar al campeón defensor. Tras dos empates 0-0, el Pincha silenció el Maracaná al derrotar por penales a Flamengo y sellar su pase a la final.

La hazaña en el Maracaná le permitió al León volver a una final de Libertadores por primera vez desde 2009, cuando conquistó su cuarta corona continental bajo la conducción de Alejandro Sabella y con Juan Sebastián Verón, hoy presidente del club, como líder.

Diecisiete años después, el conjunto platense buscará reencontrarse con una tradición que lo convirtió en uno de los equipos más respetados de Sudamérica, un rótulo repisado hace dos semanas con la conquista de la Supercopa Argentina.