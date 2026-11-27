Orense firmó una sólida actuación al golear 3-0 a Delfín Sporting Club en una nueva jornada de la LigaPro Serie A 2026 que arrancó este viernes 27 de noviembre. El conjunto machaleño impuso condiciones desde el arranque y no dio margen de reacción al cuadro cetáceo.

El equipo bananero exhibió contundencia en los metros finales para sentenciar el compromiso con tres anotaciones que reflejaron su superioridad táctica y efectividad frente al arco rival.

Por su parte, Delfín SC sufrió en el retroceso defensivo y careció de profundidad ofensiva para descontar en el marcador, cerrando una jornada adversa en sus aspiraciones dentro del torneo nacional.

Con este triunfo, Orense fortalece su posición en la tabla de posiciones y gana envión anímico para la recta final de la competencia, mientras que el elenco manabita queda obligado a corregir errores de cara a su siguiente presentación.

En la próxima fecha del campeonato ecuatoriano, ambos clubes buscarán puntos determinantes para definir sus objetivos de temporada, ya sea en la pelea por torneos internacionales o en la lucha por la permanencia.